Lukijalta: Valtionyhtiöille voisi asettaa palkkakaton—Esimerkiksi korkeintaan kaksinkertainen pääministerin palkkaan verrattuna

Reilun 380 vuoden aikana posti on muuttanut muotoaan monta kertaa. Tämänkertaisen ongelman taustana on nopea siirtyminen paperittomaan viestinvälitykseen. Pian ei enää laskujakaan kusti polje kotiin tai toimistolle.

Puoli vuosisataa sitten Posti- ja lennätinlaitos samoin kuin VR olivat valtion virastoja ja sellaisena kruunun jalokiviä. Postin pääjohtaja palkittiin vuosittain palkalla, joka vastasi pääministerin palkkiota. Laitosta on pilkottu. Sähkeet ovat muinaismuistoja ja lankapuhelinten puhelinluettelo ei koko valtakunnan tasolla taitaisi olla paksumpi kuin Kymen luettelo 40 vuotta sitten. Äskettäin eräs suomalaisyritys ilahdutti laskulla, joka oli lähetetty Puolasta; taitaa olla halvempi postitaksa kuin Suomessa?

Tavallisen kansalaisen kannalta postilla on kolme funktiota: pakettien, sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjejakelu. Viime mainittu on bisneksestä enää neljä prosenttia.

Pakettijakelussa olen vuoden aikana kohdannut ainakin neljän toimijan – useampiakin on– palvelua, jos palveluksi voi sanoa paketin noutoa jokaisella kerralla eri toimipisteestä kilometristä 15 kilometrin päähän. Eli kilpailu on armotonta.

Kilpailun puristuksessa on luonnollista, että posti pyrkii leikkaamaan kustannuksiaan, missä mahdollista parhaimpien kilpailijoidensa tasolle. Yritykset siirtää suuri osa työntekijöistä edullisemman työehtosopimuksen piiriin ovat täysin laillisia, mutta alttiita työmarkkinahäiriöille. Turun yliopiston työoikeuden professori on ehdottanut työehtosopimuksille aikalisää. Parin vuoden jatkoaika ilman palkankorotuksia saattaakin tulevaisuudesta päin katsottuna olla työntekijöille jopa edullinen –sen verran talouden yleinen sentimentti on alaspäin kallellaan.

Presidentti Sauli Niinistö on muutamaan otteeseen kehottanut yritysjohtoa olemaan ahnehtimatta tavalla, joka ei vastaa kansalaisten moraalisia arvoja. Viesti on kuultu huonosti ja erityisen huonosti valtion omistamissa yhtiöissä.

Eipä olisi kohtuutonta, jos omistajaohjauksesta vastaava ministeri asettaisi näihin valtion yhtiöihin palkkakaton, esimerkiksi kaksinkertainen palkka pääministerin palkkaan verrattuna. Jos se ei riittäisi nykyisille johtajille, työvoimatoimistojen palvelut ovat käytettävissä. Noin 30 000 euron kuukausipalkalla erinomaisia tulijoita valtion yhtiöihin olisi jonoksi asti.

Iikko B. Voipio (kok.), Taipalsaari