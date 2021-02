Lukijalta: Lappeenrannan lentokenttään panostaminen on miljoonien tuhlaamista ja vanhanaikaista

Mietitäänpä Lappeenrannan lentokenttään panostamista miettimällä myös matkailun tulevaisuutta – se kun on epäilemättä erilainen kuin menneisyys.

Matkailijoiden mieltymykset muuttuvat kuten ovat aiemminkin historian saatossa muuttuneet. Covid-pandemia on jo saattanut nopeuttaa tätä muutosta.

Pitää osata orientoitua mm. ajatuksiin ilmastoystävällisestä ja elämyksellisestä maata pitkin matkustamisesta, lisääntyvästä junaliikenteestä ja luontomatkailusta. Myös virtuaalimatkailuun on panostettava.

Lentämisen imago ei ole nosteessa. Lentohäpeä vähensi länsinaapurissa lentomatkustamista jo ennen koronaa, ja ruotsalaisilla ilmiöillä on tapana rantautua ennen pitkää myös meille.

Lentoyhtiöiden katoaminen on nyt todellinen uhka. Kun kilpailu vähenee, hinnat nousevat. Reititykset muuttuvat sekavammiksi. Hintoja nostavat myös vaatimukset hiilidioksidipäästöjen leikkaamisesta. Lisäksi ilmaston ääri-ilmiöt, esimerkiksi turbulenssit, tekevät lentämisestä hankalampaa.

Matkailupalveluita on osattava tuotteistaa ja brändätä. Ekologisuus voi olla yksi brändeistä kunhan brändääminen on rehellistä. Asiasta raportoiminen ei nyt riitä vaan ensin on keskityttävä tekoihin.

Green Leaf -kaupungin matkailuimagoon ekologinen brändi sopii. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset tuotteet ja palvelut ovat avainasemassa tulevaisuuden markkinoilla: tietoisuus ympäristökuormituksesta, eettisyys, luonnon monimuotoisuus, eläinten oikeudet, yhteiskunnan tasa-arvoisuus, turvallisuus ja paikallisen väestön ja yrittäjien asema ovat painavia tekijöitä. On epärehellistä sivuuttaa lentomatkailun aiheuttama ilmastokuorma vain, koska sitä ei lasketa kaupungin hiilijalanjälkeen.

Lentokenttään ja lentoliikenteeseen panostaminen on miljoonien tuhlaamisen lisäksi vanhanaikaista varsinkin, kun parin tunnin kätevän junayhteyden päässä on hyvin toimiva kansainvälinen lentokenttä. Yhteydet ja aikataulutkin ovat toimivammat.

Päättäjien on nyt aika katsoa kauemmas tulevaisuuteen.

Leena Lipiäinen-Medjeral

Kuntavaaliehdokas (vihr. ), Lappeenranta