Lukijalta: Työttömien, syrjäytyneiden ja matalapalkkaisten duunarien heikkoon äänestysaktiivisuuteen on saatava käänne

Neljä vuotta maata on hallinnut porvarihallitus ja meno on ollut duunarin näkökannalta tyrmäävää. Hallitusohjelma on kurittanut heikompiosaisia ja säästöt ovat osuneet palkansaajiin. Edellisten eduskuntavaalien alla eri puolueet esittelivät ohjelmiaan ja osa tuolloisista työelämän heikennyksistä on toteutunut. Suunnan on nyt muututtava. Tämä on tullut selkeästi ja vahvasti esille keskusteluissa työpaikoilla. Eduskuntavaaleissa 14.4. on annettava sellaiset äänet, että muutos tapahtuu. Emme halua nykyisen menon jatkuvan.

Kiky-sopimukseen suostuttiin pakon sanelemana. Hallitus kiristi työntekijäpuolta pakkolailla ja massiivisilla leikkauslistoilla. Oli valittava rutto tai kolera. Molemmat saatiin. Hallitus ei pitänyt sanaansa leikkauksista ja sopimisesta. Pääministeri vieraili muun muassa Palvelualojen ammattiliiton hallituksen kokouksessa taivuttelemassa kiihkeimpiä vastustajia. Olihan kyseessä Suomen suurin ammattiliitto, jonka myöntävä vastaus kikyyn oli ratkaiseva kattavan sopimuksen saamiseksi.

Vuorotteluvapaan ehtoja kiristettiin, työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa lyhennettiin, koeaikaa on pidennetty, työnantajan takaisinottovelvollisuutta on lyhennetty, työntekijöiden maksama osuus työttömyysvakuutusmaksusta on noussut, ammatillisesta koulutuksesta on leikattu ja opetuksen määrää vähennetty. Lista on karua luettavaa ja vielä karumpaa niille, keitä se koskee.

Hallitus on toki saanut työllisyysasteen nostettua lähelle tavoitettaan. Mutta kuinka moni näistä työllisistä elättää itsensä aidosti palkallaan? Vuonna 2017 yhteiskunta käytti arviolta 500 miljoonaa euroa kompensoimaan elämiseen riittämättömiä ansiotuloja.

Akatemian tutkija Hanna Wassin mukaan äänestysaktiivisuus on korkeinta hyväosaisten keskuudessa ja he äänestävät samankaltaisesti ajattelevia. Vastaavasti laiskimmin äänestävät työttömät, syrjäytyneet ja matalapalkkaiset duunarit. Tähän on saatava käänne näissä vaaleissa, mikäli haluamme, että tulevina vuosina tuloerot eivät jatka kasvuaan ja että työelämä on inhimillistä.

Äänellä on siis merkitystä. Äänestämällä työntekijäystävällisiä ehdokkaita voimme saada muutoksen aikaan. Nyt on duunarien marssittava äänestyskoppiin, ettei tarvitse torilla tavata.

Airi Tauriainen, puheenjohtaja, LAP

Virpi Torniainen, hallituksen jäsen, LAP