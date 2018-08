Lukijalta: Lahti kampittamassa Lappeenrannan yliopistoasiassa

Enemmistö eteläkarjalaisista pitää Lappeenrantaa kauniina ja elinvoimaisena kaupunkina, mutta muualla se tunnetaan lähinnä venäläisten ostosmatkailukohteena. Lappeenranta on pitkään ollut teollisuus- ja opiskelukaupunki, jonka arvo on yliopiston myötä vain kasvanut. Yliopiston saamiseksi kaupunkiin silloinen kaupunginjohtaja Jarmo Kölhi ja sen ajan luottamushenkilöt tekivät ansiokkaan työn. Tuon jälkeen yliopisto on kasvanut, välillä rämpinyt, ollut lakkautuslistalla ja taas kehittynyt sekä viime aikoina pärjännyt erittäin hyvin sekä kansallisissa että kansainvälisissä mittauksissa, mutta nyt sen yläpuolella on taas mustia pilviä.