Koronarokotukset ovat alkaneet Etelä-Karjalassa. Eksote ei valitettavasti voi vaikuttaa siihen, missä tahdissa rokotteita saadaan Etelä-Karjalaan. Joulukuussa 2020 saimme alustavana tietona Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), että tammikuusta 2021 alkaen voisimme varautua pienimuotoisen rokottamisen aloittamiseen rokotteella, joka on erilainen kuin aiemmat ja vaatii kylmäketjun takia keskitettyä rokottamista. Koronan vaatimat turvavälit ja rokottamisen jälkeinen 15 minuutin seuranta-aika asettavat myös erilaisia, normaalista rokottamisesta poikkeavia vaatimuksia rokottamisessa käytettäviin tiloihin: Halusimme varautua rokotusten aloittamiseen hyvissä ajoin ja varasimme tilan Lappeenrannassa kauppakeskus Isosta-Kristiinasta. Muita rokotuspaikkoja saadaan alueen kaikkiin kuntiin ja lisäksi Imatralla ja Lappeenrannassa useampaan paikkaan.

Tieto saapuvista rokotteista on jatkossakin tulossa todennäköisesti vain päiviä ennen, ja tuleviin rokotteiden määriin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Eksote rokottaa kaikki saamansa rokotteet viipymättä valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Rokotustahtia on mahdollista kiristää sen mukaan, kun rokotteita saadaan. Eksotessa meillä on resurssit ja toimintamallit valmiina.

Kun verrataan valtakunnallisia rokottamistilastoja, rokotuskattavuus on Etelä-Karjalassa tällä hetkellä väkilukuun nähden hyvä. Etelä-Karjalan kaikissa kunnissa tulee olemaan rokotuspisteitä sitä mukaan, kun saamme tänne helpommin säilyviä rokotevalmisteita. Haluamme kohdella kaikkia alueen asukkaita tässä mahdollisimman tasapuolisesti.

Eksoten terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset on aloitettu vuodenvaihteessa yhdessä työterveyshuoltoa tuottavan Terveystalon kanssa. Hoivakodeissa rokotukset on aloitettu hyvän vuorosuunnitelman mukaan 12.1.2021, ja yli 70-vuotiaita kuntalaisia päästään rokottamaan rokotteiden saatavuuden mukaan aikaisintaan helmikuussa. Mikäli Euroopan lääkevirasto (EMA) antaa AstraZenecan rokotteelle myyntiluvan ja toimitukset sujuvat, väestön rokotukset voidaan mahdollisesti aloittaa helmikuun alkupuolella.

Olemme Eksotelta yhteydessä riskiryhmiin kuuluviin kansalaisiin kirjeitse ja sen jälkeen vielä puhelimitse varmistaaksemme ajanvarauskirjeen perilletulon ja ajan sopivuuden. Ensimmäisenä rokotukseen kutsutaan yli 80-vuotiaita. Kirje ei tule kaikille asukkaille samanaikaisesti, vaan kirjeet lähtevät pienemmissä postitusryhmissä sen mukaisesti, miten saamme rokotteita. Toivomme, ettei Eksoten ajanvarausnumeroihin soiteta koronarokoteasioissa, mikä aiheuttaa ruuhkaa puhelinpalveluihimme.

Julkaisemme hyvissä ajoin ennen rokotusten alkua tiedotteen rokotuksen käytäntöihin liittyvistä asioista ja puhelinnumeron, josta rokotussoitot tulevat. Rokotusjärjestyksessä noudatamme tarkasti Valtioneuvoston asetusta.

Yksittäinen kansalainen ei voi tässä tilanteessa muuta kuin odottaa vuoroaan ja samalla noudattaa arkielämässään suosituksia kuten hyvää käsihygieniaa, turvavälejä ja maskien käyttöä julkisissa tiloissa.

Timo Saksela

Eksote, toimitusjohtaja

Tuula Karhula

Eksote, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja