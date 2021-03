Lukijalta: Palveluvastuiden hajauttaminen ei tuo mittavia säästöjä

Kuntavaaleista luvattiin tulevan sote-vaalit. Kuitenkaan oikeastaan kukaan ehdokas ei ole ottanut kantaa tähän suureen ja kunnalleni tärkeään uudistukseen. Heikki Järvenpää avasi keskustelun (ES 16.03.2021). Hyvä.

On myönnettävä hänen olevan kannanotossaan oikeassa. Kunnille tullaan uudistuksen myötä asettamaan lisää velvoitteita palveluiden järjestämisestä. Samanaikaisesti vaaditaan lähes kaikkien sosiaalipalveluiden järjestämisvastuita kunnille. Tuleva uudistus ei tule parantamaan palveluita, vaan heikentämään niitä.

Tiedetään, että joudumme väistämättömästi leikkausten linjoille. Sosiaalipoliittisia uudistuksia on hyvin haasteellista ainakaan parantaa, kun samanaikaisesti joudutaan supistamaan kuntien menoja. On myös muistettava, että meillä on käsittämätön kiireettömien hoitojen jono. Esimerkiksi hammashoidossa on noin miljoonan ennaltaehkäisevän ja hoitokäynnin vajaus.

Ministeri Kiuru lupaa, että kun tuo maakuntaverokin tulee, kuntien veroasteet eivät tule nousemaan. Vaikea uskoa. On täysin virheellinen käsitys olettaa, että palveluvastuiden hajauttaminen tuo mittavia säästöjä. Perussuomalaisten Kai Karhukorpi (ES 15.03.2021) peräänkuulutti asiallisesti poliittisten lupausten pitämisestä. Ei ollenkaan huono vaatimus.

Kai Partanen

kuntavaaliehdokas (ps)

Lappeenranta