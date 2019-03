Lukijalta: SDP:n tavoitteet ovat oikeasti kunnianhimoisia

Useimpien puolueiden vaalitaktiikka perustuu loanheittoon ja demareiden vaaliohjelman kritisointiin, vailla omaa agendaa tai selkeää linjaa. Ei se mitään, hyvä että keskustellaan, vielä kun olisi faktatkin oikein. Median uutisointi asiasta on ollut ontuvaa, ja tämä on osaltaan ohjannut yleistä keskustelua väärään suuntaan. Esimerkiksi lihavero on muiden keksimä myytti, ja totuuspohjaan suhteutettuna se on saanut valtavat mittasuhteet.

Mutta mistä tämä kaikki kertoo? Siitä että SDP:n tavoitteet ovat oikeasti kunnianhimoisia, pysyvään yhteiskunnalliseen muutokseen tähtääviä, ja muita se pelottaa. Tavoitteet ovat konkreettisia, käsin kosketeltavia, ja konkretian pohjana on yli 100-sivuinen ohjelmatyö, minkä avulla on kuvattu keinoja paremman tulevaisuuden toteuttamiseksi.

SDP haluaa, että ihmisillä on huomenna paremmin kuin tänään. Että pystymme tehokkaasti puuttumaan meille kaikista tärkeimpiin asioihin, kuten lapsiköyhyyteen, vanhustenhoitoon, työhön, ilmastonmuutokseen, koulutukseen. Me emme halua että jatkossakin kaikki leikkaukset tapahtuvat kansan selkänahasta, ja edelleen heikentäen muun muassa lapsiperheiden elämänlaatua. Me haluamme parempaa.

Antti Lindtman sanoi SDP:n vaalistartissa: ”Jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu”. Se näyttää olleen totta, mutta vain muut puolueet ovat mielensä pahoittaneet, ei kansalaiset.

Muutoksen on tapahduttava, mutta monikaan puolue ei ole siihen valmis. Me olemme.

Turo Haapamäki, kansanedustajaehdokas (sd.), Taipalsaari