Lukijalta: Neljä pointtia maakuntaliiton äänestyksestä

Etelä-Saimaa uutisoi 12.1.: ”Omistajaohjausta vastaan niskuroivia Lappeenrannan valtuutettuja voi uhata ääritapauksessa jopa erottaminen epäluottamuksen takia.”



Ilmeisesti Lappeenrannassa on tahoja jotka halusivat nipistää 48 000 euroa maakuntaliitolta aiheuttaen käytännön toiminnallisia ongelmia liitolle. On vaikea ymmärtää tuota intoa, kun Lappeenranta kuittaa joka tapauksessa uuden maakunnan aloittaessa vanhasta liitosta rahansa.



Ensinnä uutisen ympärillä käyty keskustelu on havainnollistanut sen, että keskusta on taho, joka ajaa maakuntaliiton ja koko maakunnan asiaa Etelä-Karjalassa. Toiseksi käyty keskustelu osoittaa sen, että keskusta on taho, joka purkaa turhaa byrokratiaa tässä maassa. Vastaavasti omistajaohjauskeskustelu on näyttänyt toteen myös sen, että Suomessa edelleen tahoja, jotka tykkäävät nyhrätä, märehtiä ja vähän kieriskellä byrokratiassa.



Kolmanneksi artikkeli antoi hiukan aihetta huoleen Kuntaliiton lakiosaamisen tason suhteen. Vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä ei saa johtaa uhkaillen Suomessa.



Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden emeritus professori Teuvo Pohjalainen oli sentään jutussa oikeilla jäljillä: "Lähtökohta on se, että kuntayhtymien valtuutetut ovat luottamushenkilöitä, jotka tekevät päätöksensä itsenäisesti siitä huolimatta, että kunta on heidät valinnut. Pidän aika erikoisena, että maakuntaliiton valtuustoon pyrittäisiin kohdistamaan tällainen omistajaohjaus."



Neljänneksi voisi olla paikallaan tutkia hiukan myös sitä, mitä vastaan kolme lappeenrantalaista keskustalaista äänestivät maakuntavaltuustossa. Vastaesitys sisälsi muun muassa kirjauksen: "Kaikkien maakuntien jäsenkuntien maksuosuudet laskevat". Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto voi päättää jäsenkuntiensa maksuosuuksista, mutta ei muiden Suomen kuntien maksuosuuksia. Vastaesitys oli tuossa suhteessa laiton. Keskustelun kuluessa on kyselty vastineita valtuutetuilta. Minun vastine on tässä kohtaa aika lyhyt: "Terve!"



Matti Kuittinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, toiminnanjohtaja, Keskustan Karjalan piiri