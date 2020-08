Lukijalta: Vastaus Ulla Pyysalon kirjoitukseen Valtakunnallinen päivystysapunumero ei vastaa

Kiitos palautteesta Ulla Pyysalolle Etelä-Saimaan Lukijat-palstan kirjoituksessa "Valtakunnallinen päivystysapunumero ei vastaa".

Etelä-Karjalan Päivystysapu 116117 on otettu käyttöön kesäkuussa 2018. Se on valtakunnallinen puhelinpalvelu, jonka piirissä on tällä hetkellä 4,2 miljoonaa kansalaista.

Operaattori on kilpailutettu valtakunnallisesti, ja se on valtakunnallisesti sama kaikissa maakunnissa. Palvelu toimii niin, että soittajan sijainnin mukaisesti hälytyssoitto ohjautuu sen alueen 116117 vastauspisteeseen. Päivystysapu-puhelinpalvelujen vastauspalvelua tuotetaan alueellisesti, ja Etelä-Karjalassa palvelun tuottaa Eksote.

Eksoten kaikissa puhelinpalveluissa on palvelun aukioloaikana suorassa puhelussa jonotusmahdollisuus ja rajattuna aikana mahdollisuus jättää soittopyyntö. Etelä-Karjalan Päivystysavussa jonotusmahdollisuus suorassa puhelussa on käytössä maanantaista sunnuntaihin 24/7. Lisäksi soittopyynnön voi jättää maanantaista sunnuntaihin klo 8–20.

Valitettavasti puhelinpalvelumme ovat olleet ruuhkaisia viime viikon aikana erityisesti koronatesteihin liittyvien kyselyjen johdosta. Olemme lisänneet puhelimeen vastaajien määrää, mutta valitettavasti henkilöstön saatavuudessa on ollut ongelmia. Teemme koko ajan työtä tilanteen parantamiseksi huomioiden sen, että henkilöstöä riittää myös kiireettömien asioiden hoitoon.

Tiedossamme ei ole ollut teknisiä häiriöitä Etelä-Karjalan Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelussa, eli jonotus ja soittopyynnön jättäminen ovat olleet normaalisti asiakkaiden käytettävissä. Jatkossa toivomme palautetta, mikäli puhelinpalveluissamme ilmenee teknisiä ongelmia. Palautteen voi antaa Eksoten verkkosivulla Anna palautetta -osiossa Näin voimme mahdollisimman tehokkaasti selvittää ja ratkaista ongelmat yhdessä operaattorin ja asiakkaan kanssa.

Jaana Luostarinen

palvelukoordinaattori, Eksoten puhelinpalveluista vastaava

Merja Tepponen

kehitysjohtaja