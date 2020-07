Lukijalta: Ketä tässä pitää kouluttaa?

Kesän aikana on tullut julkisuuteen tietoja mm. ravintola- ja siivousalalla tapahtuneista työsopimusrikkomuksista ja työntekijöiden räikeästä hyväksikäytöstä.

Lääkkeeksi on esitetty työntekijöiden kouluttamista. Työntekijöitä pitäisi kouluttaa asioista, jotka ovat itsestäänselvyyksiä Suomen kaltaisessa järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Asioista, joista ollaan yrityksissä ihan hyvin tietoisia.

Työnantaja ei voi olla tietämätön siitä, että kahdeksan tunnin työstä ei voi maksaa kolmen tunnin palkkaa tai, että työntekijän haavoittuvaa asemaa ei saa käyttää hyväksi, hänellä ei saa teettää ylipitkiä päiviä ja jättää säännöllisesti maksamatta palkkaa tunneista ja sovituista lisistä. Pahimmillaan työntekijän vaatiessa hänelle kuuluvaa palkka saa lopputilin.

Asiaa ei lievennä yhtään se, että nämä kaltoin kohdellut työntekijät ovat usein ulkomaalaistaustaisia. Täällä laki on kaikille sama ja kaikille kuuluvat samat vähimmäistyöehdot ja työsuojelu. On käynyt ilmi, että laiminlyönti on usein suunnitelmallista ja siihen ovat syyllistyneet myös suuret suomalaiset työnantajat.

Laiton toiminta ei vahingoita pelkästään työntekijää. Tällaisilla keinoilla toimivat yritykset vääristävät kilpailua ja asiallisesti toimivat yritykset eivät pärjää tarjouskilpailuissa.

Koulutuksen tarpeessa ovat nämä työehtojen ja työsuojelun laiminlyöjät, jotka tahallaan toimivat lakien ja sopimusten vastaisesti. Kolutus tapahtuu tiukentamalla seuraamuksia ja viimekädessä liiketoimintakiellolla. Samalla valvontaan on osoitettava lisää resursseja.

Se miten me kuntapäättäjät ja virkamiehet voimme vaikuttaa asiaan on, että julkisia hankintoja tehtäessä näiltä sääntöjen rikkojilta ei osteta mitään.

Päivi Kukkonen

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu (SD)