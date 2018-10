Lukijalta: Skinnarilan Hovi pelastettava

Viime aikoina on pelastettu monia Lappeenrannan arvorakennuksia. Milloin on Skinnarilan Hovin vuoro Teknillisen yliopiston alueella?

Hovi on suomalaisen Pietarissa 1885-1916 vaikuttaneen hopeaseppämestari Pekka Silventoisen rakennuttama talo. Perheen viisi lasta olivat musikaalisia ja kodissa harrastettiin paljon musiikkia. Laulajattareksi valmistunut tytär Alma vihittiin säveltäjä Toivo Kuulan kanssa Hovin salissa vuona 1914.

Hovin pelastamiseksi perustettu yhteisö ei onnistunut työssään.

Kuula sai paljon vaikutteita sävellyksiinsä Skinnarilasta. Oili-tytär oli myös konsertoiva laulajatar. Skinnarilassa vieraili 1920-luvulla monia sen ajan taiteilijoita. Säveltäjä Yrjö Kilpinen perheineen vietti kesiä nyt jo puretussa ns. keskihuvilassa. Musiikkiperinnettä Hovissa jatkoi sisarusten jälkipolvi vuoteen 1963 asti, jolloin kiinteistö myytiin Lappeen kunnalle. Sitten kiinteistö siirtyi valtiolle.

Hovi saneerattiin 1970-luvulla pieteetillä yliopiston edustustilaksi ja pietarilaisen hopeasepän kulttuurikodiksi, jota kaupunkilaiset saivat vuokrata erilaisiin tilaisuuksiinsa. Yliopisto joutui kuitenkin pari vuotta sitten irtisanomaan Hovin vuokrasopimuksen. Sen jälkeen rakennus toimintoineen on ollut tuuliajolla. Hovin pelastamiseksi perustettu yhteisö ei onnistunut työssään.

Rakennuksen ulkomaalaus on erittäin huonossa kunnossa. Kauniit sisätilat ovat vielä onneksi hyvässä kunnossa. Nyt Hovin Saimaan puoleiselle seinälle on ilmestynyt rakennustelineitä. Onko rakennus tarkoitus kunnostaa, mahdollisesti myydä? Onko rakennus Museoviraston suojelema? Millä taholla on vastuu Hovista?

Nyt on korkea aika palauttaa Skinnarilan Hovi monipuoliseen kulttuuri- ja edustuskäyttöön, sillä vastaavaa kulttuurikotia Lappeenrannan seudulla ei ole, kun Anni Swahnin huvilankin annettiin rappeutua. Sen toimintamalli voisi olla samanlainen kuin kirjailjatalo Villa Kivellä Helsingissä. Siellä voisi olla mm. säveltäjän työhuone, konserttitila ja vuokrattava juhla- sekä kokoustila.

Leena Eerola, Helsinki