Lukijalta: Rahapelaamisen puheeksi ottamista on lisättävä—Ongelmasta puhuminen on monelle vaikeaa

Meistä suomalaisista noin 80 prosenttia on pelannut rahapelejä edellisen vuoden aikana. Suurin osa pelaa kohtuudella, mutta joidenkin pelaaminen aiheuttaa haittoja. Rahapeliongelma on 124 000 suomalaisella ja riskitasolla pelaa 565 000. Rahapelaamisen puheeksi ottaminen sote-palveluissa olisi tehokas tapa tunnistaa riski- tai ongelmapelaaminen ajoissa.

Ammattilaiset ottavat arkityössään puheeksi asiakkaan kanssa monenlaisia asioita. Rahapelaaminen ei ole näiden aiheiden joukossa vielä, vaikka se voi olla vakavien terveyteen, ihmissuhteisiin tai talouteen liittyvien ongelmien aiheuttaja. Ammattilaisten aktiivisuutta tarvitaan, sillä riskipelaamista voi olla hankala itse havaita ja rahapeliongelmasta puhuminen on monille vaikeaa.

”Rahapelaamisen puheeksiotossa tärkeintä on, että ottaa puheeksi. Toiseksi tarvitsee hyppysellisen rohkeutta. Kolmanneksi tarvitaan rentoa otetta. Kysyä voi, vaikkei itse olisi vielä perehtynyt aiheeseen syvällisesti, kannustaa Leena Taavila, joka työskentelee päihdetyöntekijänä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Kun Taavila aloitti kysymään järjestelmällisesti asiakkailta rahapelaamisesta, heidän suhtautumisensa oli aina positiivista tai neutraalia.

Rahapelaamisen puheeksiottoa on lisättävä, jotta pystymme ehkäisemään rahapeliongelmia tehokkaammin ja ongelmiin saataisiin apua ennen kuin haitat ovat äärimmäisen vakavia. Työn tueksi tarvitaan koulutusta, työvälineitä ja seurantaa. Tähän tehtävään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sitoutunut yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Ammattilaisten tueksi on muun muassa julkaistu Rahapelaaminen puheeksi –tukiaineisto.

Otetaan rahapelaaminen puheeksi ja tunnistetaan riskipelaaminen ennen kuin pelaaminen ehtii kääntyä ongelmalliseksi!

Minna Kesänen, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos