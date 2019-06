Lukijalta: Kuka muukaan Suomen yhteiskuntaan ja luontoon liittyvät kustannukset maksaisi kuin suomalaiset?

Tämä on nillittäjien valtakunta. Liityn joukkoon.

”Ihmettelen päättäjien saamattomuutta ilmastoasioissa.” Päättäjät on samanlaisia ihmisiä ja aivan yhtä saamattomia kuin me kaikki muutkin. Toiset meistä tarvitsevat lakia käskemään itseään toimimaan oikein. Toiset meistä tekevät nyt ja itse, eivätkä syytä muita omasta saamattomuudestaan, esimerkiksi ilmastoasioissa. Ja kyllä, yksittäisen ihmisen päätökset vaikuttavat koko yhteiskuntaan.

”Ja tämänkin Suomen yhteiskuntaan ja luontoon liittyvän päätöksen maksaa tavallinen kansalainen?” Kyllä. Kuka muukaan Suomen yhteiskuntaan ja luontoon liittyvät kustannukset maksaisi kuin suomalaiset. Omapa on kansallisomaisuutemme, meidänhän siitä kuuluu huoli pitää. Ja sama koskee oikeastaan kaikkia Suomeen liittyviä päätöksiä.

- ”Ei Lappeenrannan jätevesiä Saimaaseen!” No ei tietenkään, onhan huomattavasti kypsempää puhdistaa vedet huonosti ja toimittaa jokea pitkin Venäjälle. Poissa silmistä, poissa mielestä. Täysin naurettava ideahan olisi käyttää olemassaolevaa teknologiaa, jolla vesi puhdistetaan oikeasti kunnolla Saimaaseen, eikä ”piilottaa” rajan taakse. Toivottavasti Suomi ei toimita jätteitään kaukomaille ”kierrätykseen”, vaikka Kiina onneksi jo lopettikin vastaanottamisen ekokatastrofin vuoksi. Mitä jos hoidetaan vaan omat jätteet vähentämällä jätteen määrää, kierrättämällä ja uudelleen käyttämällä eikä välttelemällä todellista aiheuttamaamme jätekuormaa. Eletään siinä jätteessä, joka luodaan tai ollaan luomatta kokonaan. Valitse itse.

Lappeenrannan kaupungissa järjestettiin juhla rakkauden puolesta. Juhlan kunniaksi ripustettuja värikkäitä lippuja revittiin alas useista paikoista. Rakas lippuvaras, tarjoan sinulle ja ystävillesi lämpimän, rakastavan ja turvallisen kotini, tervetuloa. Saat ruokaa, saat vaatteita. Jos on paha olo, jutellaan. Kaikki on ihan hyvin. Myös sinulla on oikeus olla olemassa, aivan kuten kaikilla muillakin. Ei tää oo mikään kilpailu.

Ossi Välimäki, Lappeenranta