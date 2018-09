Lukijalta: Suomen suurin puhallus on alkanut terveydenhuollossa!

Suuri puhallus on ryminällä alkanut. Kunnat ja kuntien yhteenliittymät, kuten Eksote painavat hätänappulaa. Kiinteistöjä ja vanhusten hoivapalvelupisteitä myydään paniikissa. Imatra myy kaikki, mitä kasaan saa raavittua. Muut tulevat perässä. Eksotessa nousi alkuun kipakkaa arvostelua moisesta sooloilusta.

Eksote tulee nyt mukaan tivoliin suurimmalla paniikkipolkimella. He aikovat jättää vanhusten hoivasta ja huolehtimisesta itselleen vain 25–50 prosenttia ja ulkoistaa loput. Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että yksityiset pörssiyhtiöt saavat vanhuspalveluista ylivallan. Kartellien syntyminen mahdollistuu ja hinnoittelu palveluista karkaa käsistä.

On aivan sama, millainen kokoonpano on tulevassa hallituksessa.

Ylen haastattelema professori Mauno Vanhala sanoo, että suurten ikäluokkien ei kannata olla huolissaan taloistaan, kesämökeistään ja mahdollisesta muusta hankkimastaan omaisuudesta. Se kaikki menee voittoa tavoitteleville ylikansallisille terveysalan suuryrityksille. Porukka, joka sodan jälkeen rakensi, raatoi ja pihisti itselleen jotain sukanvarteen on paskarakosessa. Suurin osa on jo nyt 70 vuoden ja arkun välissä. Monissa terveysalan yrityksissä on istuttu palavereissa ja seminaareissa ja hiottu taktiikkaa, miten tuo sydänverellä saatu omaisuus saadaan kanavoitua pörssissä olevien yhtiöitten osakkeenomistajien taskuihin.

Vielä ei hoivasijoituspäätöksiä tehtäessä ole kysytty pankkitilin saldoa, talon arvoa tai kesämökin hintaa. Professori Vanhalan mukaan kohta kysytään. Tavalliset suurten ikäluokkien suomalaiset omistavat juuri sen rintamamiestalon, jonka hinnalla kartellimarkkinoilla yksityisissä vanhuspalvelulaitoksissa nauttii hoivasta yksi ihminen kolme,neljä vuotta. Sitten kun rahat ovat haihtuneet, on kai kyseltävä niitä julkisen sektorin halvempia paikkoja, joita ei käytännössä ole enää olemassa.

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen anoo, että vanhaan ei ole enää paluuta. Se tarkoittaa sitä, että Eksote ei aio rakentaa enää vanhainkoteja. Kotona ollaan hautaan asti. Kuntoutetaan lasaretissa muutama päivä ja palautetaan kotiin kaatumaan! Mellastuskenttä yksityiselle rahalle on valmis.

Oppositio uskoo, että jos ja kun me olemme seuraavassa hallituksessa ja vallassa, niin me kumoamme sote-lait tai ainakin muutamme niitä. On aivan sama, millainen kokoonpano on tulevassa hallituksessa. Juna meni jo ja vaihteet ovat käännetty markkinatalouden raiteelle.

Kokoomuksen ja Keskustan sinulle-minulle-politiikka on kaiken tämän takana. On hyvä muistaa, että alkulähtökohta oli se, että ihmiset pääsevät paremmin lääkäriin. Miten joku asia voidaan sössiä näin perusteellisesti?

Olli Saarela, Lappeenranta