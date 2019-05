Lukijalta: Oma rahayksikkö on suvereenin kansallisvaltion syvintä ydintä

Eurosta on ennen sen käyttöönottoa ja sen jälkeen sanottu paljon. Kaikkein fanaattisimmat puheenvuorot ovat tulleet luonnollisesti eurofederalistien piiristä.

Suomen europrosessi oli itsessään valheellinen, sillä Suomi liitettiin euroon tiedonantomenettelyllä. Tällä tarkoitetaan sitä, että eduskunta äänesti 17.4.1998 ainoastaan valtioneuvoston tiedonannosta VNT 1 / 1998 , jossa väitettiin, että "Suomen osallistuminen euroalueeseen ei tule uutena asiana, vaan se on ollut esillä ED-jäsenyyden valmisteluista lähtien. Jo EY-jäsenyyttä koskevien neuvottelujen alkaessa vuonna 1993 Suomi ilmoitti, että "hallitus pyrkii määrätietoisesti tilanteeseen, jossa edellytykset kolmanteen vaiheeseen siirtymiseen ensimmäisessä vaiheessa täyttyvät".

Ääritilanteessa oma valuutta antaisi mahdollisuuden revalvoida tai devalvoida valuuttaa.

Kuinka moni Suomen EU-jäsenyyden puolesta äänestänyt ymmärsi tai tiesi, että hän samalla tulee äänestäneeksi euron puolesta? Kuinka moni ymmärsi, että eurosta ei erikseen päätetä millään kansanäänestyksellä? Sitä voi jokainen itseltään kysyä. Eikö ole sinänsä erikoista, että Suomi vaihtaa valuuttaansa ilman hallituksen esitystä?

On moniakin syitä, miksi euro on huono asia. Asian syvin olemus on, että oma rahayksikkö on suvereenin kansallisvaltion syvintä ydintä. Suomi sai sen 1860, taisteli sen puolesta, kuvasi seteleihinsä kansallista tarinaamme ja luopui federalistien vuoksi kaikesta ilman silmän räpäytystä.

Oikeus laskea valuuttaa liikkeeseen on olennaisimpia asioita. Sellainen valtio ei voi olla koskaan maksukyvytön, jos sen velka on sen omassa valuutassa. Itsenäinen rahapolitiikka eli korkojen säätely sekä valuuttakurssin säätely ovat tärkeitä keskuspankin työkaluja, mutta Suomella ei enää sellaista ole.

Tämän lisäksi keskeinen osanen suvereenin valtion talouspolitiikalle on kyky kuluttaa rahaa taloudessa ja pyörittää vajetta ilman tarvetta ottaa velkaa ulkomaisessa valuutassa.

On surullista, että EU:ssa – jälleen kerran – ollaan menossa päistikkaa kohti lisäyhteisvastuuta muuttamalla Euroopan vakausmekanismi EU:n valuuttarahastoksi, jossa päätökset tehtäisiin enemmistöperiaatteella. Se tietää meille sitä, että joudumme vastuuseen muiden veloista ilman omaa päätösvaltaa asiaan. Näin näemme, että euro lukitsee kohdallamme liittovaltiovankilan.

Olli Kotro, eurovaaliehdokas (ps.), Helsinki