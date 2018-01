Lukijalta: Kaksoiskansalainen rajaa itsensä tietyistä tehtävistä

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin:) sanoi maanpuolustuskurssin avajaisissa: ”Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana. Meillä tulee olla sataprosenttinen luottamus niihin henkilöihin, joita nimitämme maanpuolustuksen avaintehtäviin. Niin ikään näillä henkilöillä tulee olla sataprosenttinen lojaliteetti Suomeen.”



E-S arvostelee pääkirjoituksessaan puolustusministerin kantaa: ”Niinistön arvio on raju yleistys, jollaiseen ministerin ei tulisi retkahtaa...” Lehti vetoaa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja toteaa, että ”Kaksoiskansalaiset ovat myös Suomen kansalaisia, joita tulisi kohdella sen mukaisesti. On oikeudellisesti erikoista, että olisi eritasoisia Suomen kansalaisuuksia.”



Helsingin Sanomat kirjoittaa: ”Huhtasaarta lukuunottamatta ehdokkaat irtisanoutuivat varsin selväsanaisesti puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) näkemyksestä kaksoiskansalaisuudesta.”



Tilanne on Suomen turvallisuuden kannalta huolestuttava. Pääkirjoittaja ja seitsemän presidenttiehdokasta, joiden joukossa on presidentin tehtävään uutta kautta hakeva, eivät ymmärrä millaisia tehtäviä maanpuolustuksen avaintehtävissä tehdään. Eikä sitä, mitä se merkitsee, jos maanpuolustuksen avaintehtävissä käsiteltävät asiakirjat ja tiedot vuotavat naapurivaltion tietoon.



Puolustusvoimien henkilökunta valmistelee, käsittelee, tuottaa ja toteuttaa virkaansa kuuluvia salaisia ja erittäin salaisia, vain nimettyjen henkilöiden tietoon tarkoitettuja asiakirjoja tehtävästä ja asemasta riippuen. Nämä koskevat liikekannallepanossa perustettavien sodanajan joukkojen tehtäviä, joukkojen ryhmittämistä ensimmäiseen tehtävään ja mahdollisia valmistautumistehtäviä sekä näiden joukkojen varustamista, huoltamista ja täydentämistä.



Venäjän perustuslain mukaan vieraan valtion kansalaisuus ei vapauta Venäjän kansalaisuudesta johtuvista velvoitteista. Muutkin maat voivat velvoittaa omia kansalaisiaan toimimaan samoin. Jollei hän näin toimi, voidaan häntä kiristää uhkaamalla hänen omaisia ja läheisiä tuossa valtiossa.



Jos joku välttämättä haluaa säilyttää kaksoiskansalaisuutensa, rajaa hän sillä itse kelvollisuutensa näihin tehtäviin. Puolustusvoimien henkilökuntaan ja maanpuolustuksen avaintehtäviin ei voi eikä saa nimetä kaksoiskansalaisia.



Hannes Ruokokoski, majuri (evp)., kaupunginhallituksen varajäsen (ps.), Lappeenranta