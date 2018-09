Lukijalta: Ammattiiittojen työtaistelutoimet ovat ylimitoitettuja

Hallitus on valmistellut toimia työllistämisen helpottamiseksi erityisesti pienissä yrityksissä. SAK on hyvin hermostunut lakiehdotuksesta ja pyytänyt jäsenliittoja olemaan aktiivisia.

Liittojen työtaistelutoimet ovat ylimitoitettuja, koska ne vähentävät maamme yritysten toimitusvarmuutta alihankkijoina. Tässä liitot ampuvat omaan jalkaansa ja vähentävät tulevaisuuden työllisyysvarmuutta. Se huomataan ulkomailla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmisteluaineistoksi pyytänyt tutkijoita Antti ja Merja Kauhanen lausumaan, mitä tutkimuksella on annettavanaan. Kauhaset ovat käyneet läpi erilaisia tutkimuksia, jotka pyrkivät mittaamaan toimenpiteiden vaikutuksia. Heiltä unohtuu, että kysymys on sentimentista eli tunnelmasta, mikä ei ole mitattavissa oleva suure.

Jos esitettävä laki alentaisi pienten yritysten työllistämiskynnystä, voisi moni työtön tulla työllistetyksi, sitähän SAK haluaa tai ainakin yrittää selittää haluavansa.

Pienessä yrityksessä työhön otettu musta lammas voi tuhota 2–18 muun työllisen työpaikan ja johtaa työttömyyteen. Suuremmissa yrityksissä musta lammas sulautuu massaan ja tulee aikanaan irtisanotuksi perinteisin keinoin. Pienistä yrityksistä on hyvä alkaa.

Vaalikautta on kovin vähän jäljellä. Ei taida hallituksen mahdollinen esitys ehtiä tulla käsitellyksi ajallaan. Opposition neliraajajarrutus takaa, ettei laki läpäise eduskuntaa. Näin SAK:n aiheuttama työmarkkinahäiriö on kohtuuton etten sanoisi amatöörimäinen, kun keskusjärjestöllä ei enää ole rakentavampaa tekemistä.

Iikko B. Voipio, Taipalsaari