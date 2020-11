Lukijalta: Heidi Vätön vastaus Linda Brandt-Ahteelle uudesta oppivelvollisuuslaista

Vastaan Etelä-Saimaassa julkaistuun Linda Brand-Ahteen kirjoitukseen 4.11.

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi on historiallinen koulutusuudistus, jonka osana on myös maksuton toinen aste. Oppivelvollisuuden laajentamisessa on kyse ennen kaikkea osaamistason nostamisesta koko yhteiskunnan tasolla.

Hallituksen esitys sisältää toimia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. 350 miljoonalla. Varhaiskasvatukseen luodaan oppimisen tuen malli, ryhmäkokoja pienennetään ja kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan. Nämä eivät ole vaihtoehtoja oppivelvollisuuden laajentamiselle. Niitä tarvitaan sen rinnalle.

Oppivelvollisuuden laajentaminen onnistuu vain, mikäli pohja on kunnossa. Panostukset varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen vahvistavat osaltaan lasten ja nuorten valmiuksia suoriutua jatko-opinnoista.

Uudistuksen myötä oppivelvollisella olisi perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Ohjausvastuut rakennettaisiin ”saattaen vaihdettava” -periaatteella eli yhteiskuntaan määriteltäisiin turvaverkko, jonka mukaisesti jokin taho olisi aina vastuussa oppivelvollisen nuoren koulutuspolun jatkumisesta. Näin voidaan taata, että nuorta ei jätetä yksin missään tilanteessa, vaan yhteiskunnalla on kaikissa tilanteissa vastuu tukea hänen koulutuspolkuaan.

Hallitusohjelmassa on sovittu kulujen korvaamisesta kunnille ja koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti. Huoli vaikutuksista ryhmäkokoihin tai tuen määrään on aiheeton. Kouluverkkoa uudistus ei koske. Kaupunki päättää koulukiinteistöjen määrän ja sijainnin.

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportin mukaan uudistus on pitkällä aikavälillä kustannusneutraali. Uudistuksen myötä suurempi osa ikäluokasta saavuttaa tutkintotodistuksen. Työmarkkina asema paranee, koulutustason myötä. Useamman työllisyys mahdollisuudet kasvavat. Tulonsaajien määrän kasvaessa, kunnille syntyy lisää verotuloja ja sosiaalikulujen määrä vähenee. Paljon puhuttu huoltosuhdekin paranee myös Lappeenrannassa.

Heidi Vättö

Lappeenrannan vasemmiston puheenjohtaja