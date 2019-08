Lukijalta: Iloiset bileet Kinnusen talon pihassa

En ollut uskoa silmiäni astuessani Kinnusen talon sisäpihalle. Ilta-auringon kullankeltainen hohde lämmitti tunnelmaa upeasti, hymyileviä ja rupattelevia ihmisiä, osa daameista pukeutuneena eri vuosikymmenien upeisiin asuihin ja hattuihin. Ruuan aromikas tuoksu ulkogrillistä kutitteli makunystyröitä. Kuohuva pirskahteli ja vetreytti ”kielenkannat”.

Vanhan talon sylissä oli hyvä olla ja nauttia mukavanletkeästä svengistä. Kansanmusiikkia myötäilevä muusikkoryhmä persoonallisine sovituksineen ja taidekoulu Estradin oppejakin hyödyntänyt lahjakas artisti ilahduttivat monipuolisella tarjonnallaan ja loivat positiivisia yllätyksiä pehmeästi pimenevään iltaan.

Olin ensimmäistä kertaa Kinnusen talolla, mutta toden totta en kyllä viimeistä kertaa. Jos vastaavia korttelijuhlia on luvassa, joka olisi enemmän kuin suotavaa, paikalle on päästävä. Nimittäin oli sen luokan näyttö järjestäjiltä, että kun on oikea tahtotila, tekevät ja innostuneet ihmiset, lopputuloksena voi olla vain pelkkää hyvää.

Jaana Kinnusen talon juhla viestittää myös tärkeää sanomaa meille kaikille. Vanhan rakennuksen hyvä huolenpito palkitsee ja ilahduttaa laaja-alaisesti kaupunkilaisia. Kinnusen korttelin kulmilla olevat yrittäjät varmasti kiittävät ja kumartavat, vaikka kauppa ei olisi käynytkään, sillä markkinointitapahtumana ilta oli varmasti vertaansa vailla. Toki näin kyllä monen leidin kantavan liikkeiden brändikasseja.

Mikä oli myös hyvin ilahduttavaa, toisilleen tuiki tuntemattomatkin ihmiset viettivät iltaa hyvän mielen kuplassa. Kyseltiin vieressä istuvalta rohkeasti kytkyjä taloon tai mikä sai lähtemään vai olitteko ihan vaan vahingossa liikkeellä. Olin aistivinani aidosti sitä välitöntä karjalaistunnelmaa sisäpihan sydämessä.

Ilta on erinomainen esimerkki siitä, mistä ne hyvät bileet syntyvät. Toki jokaiselle läsnä olleelle ne näyttäytyvät eri tavoin, riippuen vaikkapa siitä, oliko juhlimassa yksin, perheen kesken, nais- tai miesporukalla tai vaikkapa kahdestaan puolison kera. Varmaa kuitenkin on, että illasta kotiin viemisinä oli leppoisa mieli ja ainutlaatuinen elämyskokemus.

Suuret kiitokset Jaana Kinnuselle ja kaikille Kinnusen talon yhdistyksessä toimijoille kuin myös illan aikana juhlivia vieraita viihdyttäneille esiintyjille. Te teitte elokuisesta illasta mieleenpainuvan muiston.

Jaana Kuokka, Taipalsaari