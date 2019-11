Lukijalta: Oppisopimuksella on mahdollista saada vuoteen 2023 mennessä hoivakotityöhön suuntautuneita lähihoitajia, jos koulutus käynnistyy mahdollisimman pian

Suomeen ollaan saamassa uutta lainsäädäntöä hoivakotien henkilöstömitoitukseen. Lakiluonnoksessa on linjattu, että henkilöstömitoitus tulee olemaan tehostetussa palveluasumisessa eli hoivakodeissa 0,7, mikä tarkoittaa seitsemää työntekijää kymmentä hoidettavaa kohti. Koska hoivakotityö on ympärivuorokautista vuorotyötä, on paikalla tietenkin vähemmän henkilöstöä kerrallaan. Henkilöstömitoitukseen kaavaillaan laskettavan välitön asiakkaaseen kohdistuva työ, jota tekevät hoivakodin lähihoitajat, hoiva-avustajat ja toiminta- ja fysioterapeutit sekä viriketoiminnan ohjaajat.

Viime talvena tuli esiin pahoja laiminlyöntejä erityisesti yksityisten hoivakotien asukkaiden hoidossa liian pienten hoitajamäärien vuoksi. Henkilöstömitoitus (aiempi termi hoitajamitoitus) on tarpeen kirjata lakiin minimimääränä siellä asuvien vanhusten laadukkaan hoidon turvaksi ja henkilöstön oman jaksamisen varmistamiseksi. Lain on suunniteltu tulevan voimaan ensi vuoden elokuussa, mutta henkilöstömäärän kasvu toteutuisi asteittain huhtikuuhun 2023 mennessä.

Suomessa ei nimittäin arvioida olevan tällä hetkellä ja nykyisillä koulutusmäärillä riittävästi lähihoitajien, hoiva-avustajien ja kuntoutuksen ammattilaisia. Heitä ei välttämättä ole riittävästi silloinkaan, kun uusi mitoituslaki astuisi voimaan täysimääräisenä vuonna 2023. Ellei henkilöstömitoitukseen sitten valmistauduta ajoissa lisäkoulutuksella.

Eksotessa on aloitettu oppisopimuskoulutus tavoitteena, että saadaan kotihoitoon lisää koulutettua henkilöstöä. Oppisopimus solmitaan aina työpaikan ja koulutusorganisaation välille, tässä tapauksessa Eksoten ja ammattiopiston välille. Mielestäni vastaavalla tavalla, oppisopimuskoulutuksella, on mahdollista saada koulutettua vuoteen 2023 mennessä hoivakotityöhön suuntautuneita lähihoitajia, jos koulutus käynnistyy mahdollisimman pian.

Oppisopimuskoulutuksessa on se hyvä puoli, että suuri osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla eli meidän tapauksessa Eksoten kotihoidossa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tällöin koulutetut oppivat suuren osan ammattitaidostaan arjen työtä tekemällä. Heidät voidaan laskea hoitajamitoitukseen, kun 2/3 koulutuksesta on suoritettu, koska heillä on tuossa vaiheessa jo paljon osaamista.

Mielestäni nyt tarvitaan kaikki mahdolliset hyvät keinot käyttöön, jotta vanhusten hoivaan saadaan laadukkaan hoidon varmistamiseksi riittävä määrä henkilöstöä.

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja (sd.)