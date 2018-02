Lukijalta: Posti pilaa etukäteen Kiinan halpakaupustelun





Pahat kielet puhuvat, että halvat pikkuostokset Kiinasta jäävät historiaan. Muutos tullee voimaan 2021 alussa, kun asialle tehdään EU-direktiivi. En ole Kiinasta mitään tilannut, olen kuitenkin systeemiin tutustunut. Ostajat ovat luonnollisesti pikkubudjeteilla pärjääviä, opiskelijoita tai vastaavia.



Tähän asti vähäpätöisistä ostoksista, 22 euroa, ei ole tarvinnut maksaa arvonlisäveroa eikä enintään 150 euron ostoksesta edes tullimaksua. Onko tämä halpissysteemi pakko romuttaa? Kiinasta tilaaminen on ollut nokkeluuden osoitus ostaa edullisesti, jos kassavirtaa itselle päin on niukkaa. Kiinasta halvalla ostettu on ollut hyvä kilpailija kirpputoreille, joissa tuotteisto kuitenkin on vanhaa, joskin paremmin myytävissä eteenpäin. Kiinasta ostetaan omalla vastuulla ja tilattujen tavaroiden myyminen on ollut tiukemmassa syynissä, koska on pelätty harmaita markkinoita.



Jo ennakkoon, ennen direktiiviä, Posti iskee näppinsä peliin. Perustelut ovat seuraavat: Kiinasta tulevat lähetykset lajitellaan käsin, jolloin tappiota syntyy ja ne kuulemma ovat miljoonissa. Lähetykset tulevat eräänlaisena kirjevirtana eikä varsinaisina paketteina ja kun pienissä erissä ostelee, pysyy pakettien määrä taajana eikä siten hintakaan ole ostajalle sangen laaja.



Markus Malmi, Lappeenranta