Lukijalta: Ei ole päättäjien vika, jos kouluruokaseteliä käytetään väärin

Taipalsaari on kunta, jossa kouluruoka on jaettu halukkaille perheille nyt poikkeusoloissa setelin muodossa. Seteli on tietty euromäärä per päivä ja se kattaa yhteiskunnalle velvoitetun aterian arvon.

Nyt on syntynyt ihmetystä siitä, että lasten ateriaan tarkoitettu seteli on ilman valvontavastuuta käytetty mitä erilaisimpiin hyödykkeisiin, joihin palvelua ei ole tarkoitettu.

Haluan tuoda asian esille; koska siitä on osoitettu arvostelua kunnan päätöksentekoon. Tärkeä palvelu on järjestetty mahdollisimman helpolla tavalla. Euromäärä per ateria on sama, jonka päivittäinen ateriapalvelu maksaa normaalioloissa kouluruokailussa.

Eli jos koululaisen ateriaan osoitettua ruokaseteliä on käytetty ilman vanhempien valvontaa ja vastuuta muutoin kuin mihin seteli on tarkoitettu; niin lapsen päivittäisen kouluaterian saamatta jääminen ei ole koulun vika, eikä kunnan päättäjien vika. Suurpiirteisen vastuukäsityksen omaavat vanhemmat voivat ajatella asiat vastuullisemmin, jos vielä joudumme sopeutumaan poikkeusoloihin joskus myöhemmin.

Tämäkin epäkohta poistuu, kun koulutoiminta alkaa.

Lasse Untamo Kähärä

kunnanvaltuutettu (kok), Taipalsaari