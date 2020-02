Vihdoin ratakeskusteluun asiallinen ja perusteltu kannanotto

Taloustutkimuksen tekemä selvitys toi vihdoin ratakeskusteluun asiallisen ja perutellun näkökannan. Tähän asti on lähes yksinomaan vaadittu nopeita yhteyksiä kahden suuremman kaupungin välille. Tämä on kuitenkin täysin väärä lähtökohta. Suomessa ei ole niin paljon ihmisiä, että ne olisivat taloudellisesti tai edes ympäristön kannalta perusteltuja. Tärkeintä on saavutettavuus. Ihmisten pitää pystyä asumaan myös pienemmillä paikkakunnilla ja silti matkustamaan junalla.

Pystymme torjumaan ilmastonmuutosta parhaiten, kun rataverkko on mahdollisimman kattava ja aikataulujen vuorovälit tiheät. Ei ole merkitystä, että matka-ajassa säästetään joitakin kymmeniä minuutteja, mutta sama aika odotetaan asemalla sopivaa vuoroa. Ei ole myöskään oikein eikä järkevää, että suuri joukko ihmisiä joutuu ajamaan matkan autolla, että joku toinen voisi säästää matkaajassa joitakin minuutteja.

Rataverkon kattavuus ja tiheä asemaväli myös ennaltaehkäisee hallitsematonta väestön muuttoa kasvukeskuksiin parhaiten.

Hyvä, että asiaan saadaan perusteltuja kannanottoja, jossa huomioidaan niin ihmiset, ilmasto kuin myös taloudellinen vaikuttavuus.

Juha Attenberg

Puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Vihreät