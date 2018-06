Lukijalta: Kodeista on tehty kotipalvelun turvin sairaalaosaston korvaajia

Eksote on toistuvasti ollut malliesimerkki siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut kannattaa järjestää. Ammattijärjestö Super on nyt nostanut esille vanhustenhoidon varjopuolet, jotka moni omaishoitaja ja lähiomainen hyvin jo tietää. Iäkkäät ihmiset eivät itse valita kohtaloaan, vaikka he ovat turvattomia eivätkä saa tarpeenmukaista hoitoa.