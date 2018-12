Lukijalta: Turvapaikkahakuun nopea prosessi ja varma palautus

Hallitus on antanut esityksen, jolla rajoitetaan turvapaikan uusintahakemuksia ja estetään väärinkäytöksiä. Uusintahakemuksen tekemistä ei estetä, mutta sille asetetaan ehtoja. Maahanmuuttovirasto ratkaisee, ovatko perusteet riittävät.

Toimiva hakujärjestelmä edellyttää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö poistuu tai poistetaan maasta nopeasti. Turvapaikkahakemusta jättävän henkilön tulee ymmärtää, että kielteinen päätös johtaa varmaan palauttamiseen. Tällä hetkellä näin ei aina tapahdu.

Säilöönoton kynnyksen on myös oltava nykyistä matalampi.

On ilmeistä, että uusintahakemuksia käytetään maastapoistamisen viivyttämiseksi. Kielteisen päätöksen saanut hakija hyötyy siitä, että uusintahakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa ja prosessi pitkittyy. Pitkä käsittelyaika ja tieto rajattomasta uusintahakemisen mahdollisuudesta on vetovoimatekijä järjestelmää väärinkäyttäville henkilöille. Näin Suomeen saattaa saapua runsaastikin sellaisia hakijoita, joilla ei tosiasiassa ole edellytyksiä turvapaikkaa saada.

Hakemusprosessi on saatava nopeaksi, uusintahakemuksen mahdollisuutta rajoitettava ja maasta poistaminen on pantava toimeen uusintahakemuksen käsittelyn keskeneräisyydestä riippumatta. Jatkossa esimerkiksi vasta lentokentällä esitetty uusintahakemus, jolla ei ole tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, ei keskeytä palauttamista.

Mitä nopeammin kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat poistuvat Suomesta, sen oikeudenmukaisempi tilanne on todellisten avun tarvitsijoiden ja veronmaksajien kannalta. Säilöönoton kynnyksen on myös oltava nykyistä matalampi ja säilöönottojärjestelmän laajuutta ja resursseja on kasvatettava.

Säädöksiä tulee muuttaa myös siten, että Migri ja hallinto-oikeus jatkossa julkaisevat, hakijananonymiteetti säilyttäen, turvapaikkapäätöksien ratkaisuselostukset. Näin tietoisuus kielteisten päätösten perusteista, esimerkiksi hakijoiden mahdollisista rikoksista kasvaa. Avoimuus lisää kansalaisten luottamusta tehtyihin ratkaisuihin ja vähentää joidenkin kansalaisten tarvetta estää lainvoimaisten viranomaispäätösten toimeenpanoa esimerkiksi lentokoneissa häiriköimällä.

Jukka Kopra, kansanedustaja (kok.), Lappeenranta