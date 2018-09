Lukijalta: Lisäliikunta ei enää auta pahoinvoinnin torjunnassa

Pekka Lakka otti pääkirjoituksessaan (ES 24.9.) kantaa koululiikuntaan ja sen vaikutuksiin kasvulle ja edistymiselle.

Lähes koko kansanterveystyö on sitä, että mitä enemmin liikutaan, sitä paremmin voidaan. Ajatusmalli on tullut tiensä päähän. Erilainen pahoinvointi ja jaksamisongelmat kouluissa ja työorganisaatioissa ovat sitä, että lisäliikuntaa ei enää jaksa, eikä se enää palauta. Samoin tyky-barometreissa.

Vain henkinen dialogi eli vuorovaikutus on perusedellytys kaikelle hyvinvoinnille, kasvulle ja kehitykselle.

Nykytutkimus tietää, että pieni fyysinen rasitus, esimerkiksi kävely, silloin tällöin on ihmisen hyvinvoinnille riittävä. Jos, voidakseen hyvin, jaksaakseen, palautuakseen työstä on ilman lisäliikuntaa mahdotonta, käytetään liikuntaa ”kainalosauvana”. Tunne-elämä ei voi hyvin, sille ei jää riittävästi kapasiteettia palautua, uusiutua ja työstää päivän tapahtumia, yrittämään kompensoida normaalin lepo- ja palautumisjakson riittämämyyttä fyysisin treenein. ”Kainalosauvoja” on muitakin.

Toisen maailmansodan jälkeen kansanterveystyön liikuntavalistus oli tärkeää. Nykyisin tiedetään jo hyvin, että vain henkinen dialogi eli vuorovaikutus ja jatkuva siinä olo on perusedellytys kaikelle hyvinvoinnille, kasvulle ja kehitykselle.

Toimiva henkinen dialogi on tärkeää kodeissa ja on toimivan koulu- ja työyhteisön tasapainoisuuden perusedellytys. Koulu- ja työyhteisö kehittyy oikeaan suuntaan, kun yhteisiä asioita koskevat päätökset perustuvat avoimeen keskusteluun ja yhteisen tahdon muodostukseen. Tällaisissa keskusteluissa esille tuodut ajatukset punnitaan niiden todellisen painoarvon mukaan, ei sen mukaan kenen suulla tai mistä asemasta ajatukset ovat.

Nykyisin tiedetään jo hyvin, että hyvässä vuorovaikutuksessa olo, ilon ja onnellisuuden kokeminen kodeissa, kouluissa ja työyhteisöissä lisää terveyttä, hyvinvointia ja työkykyjä. Tämän lisääminen on nykyisen ja tulevan kansanterveystyön, kouluhyvinvoinnin ja tyky-toiminnan suuri haaste. Suunta on onneksi se, että kuunnellaan ja puhutaan, käytetään ammattiauttajia tarvittaessa.

Kansanterveystyön päivittyessä vähentyvät sairaanhoitokustannukset, työkyvyttömyyseläkkeet ja ennenaikaiset kuolemat. Hyvinvoiva tunne-elämä antaa kehollekin sen terveyden. Koettu hyvinvointi ja talouden tuottavuus lisääntyvät.

Petri Toiviainen, kirjailija, kauppatieteiden maisteri, tohtoriopiskelija, Lappeenranta