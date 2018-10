Lukijalta: Kauppojen ilta-ale on synnyttänyt hamstraajien markkinat

Kaupoista saa, jos saa, tupla alennuksella ruokatavaraa. Jos tuote on miinus 30 prosenttia, saa sen viimeisen tunnin aikana 60 prosentin alennuksella. Mikäli menee kauppaan juuri kun tupla alennus on alkanut, voi halutun tuotteiden osalta saada vain eioota.

On syntynyt hamstraajien markkinat. Nopea hyökkää paikalle ennen aikojaan ja kerää parhaat saaliit. Kun kärry on täynnä, ei tarvitse muuta kun vetelehtiä kaupassa aikaa tappaen. Viehätyksen ymmärtää, sillä kyse on kalleuksien etsinnästä. Kukaan ei varmuudella tiedä, mitä minäkin päivänä on saatavilla. Ilmeisesti tavaroiden saannista kilpaillaan. Joku jemmaa vessapapereiden taakse hanhenmaksaa, ja kun hetki koittaa voi kaikessa rauhassa rohmuta paketin.

Merkattuja ale tuotteita näkyy paljon. Usealle ostajalle ne eivät kelpaa, mutta paremman tarjouksen kyttääjät huolehtivat, että lihat sun muut halutuimmat lähtevät nopeasti. Toivoa sopii, että uusvanha priima tuote ei mene jobbareille. Aikainen lintu madon löytää, aikainen hamstraaja kinkkuviipaleet korjaa.

Markus Malmi, Lappeenranta