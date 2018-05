Lukijalta: Näkökulmia jäähallin paikkaan

Vanha jäähalli on elinkaarensa loppupuolella. Se on liikenteellisesti hankalassa paikassa, vain kaksi kapeaa omakotitalojen reunustamaa katua. Ehdotettu radan alittava katu on kallis. Meillä oli Lontoossa asuva englantilainen SaiPan fani mukana TPS-ottelussa, täysi tupa. Kokeneelta autoilijalta poistuminen pysäköintipaikalta kesti 15 minuuttia. Melkein hävetti olla lappeenrantalainen.