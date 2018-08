Lukijalta: LUT pysyy Lappeenrannassa ja laajenee Lahdessa

Olemme Lappeenrannassa havahtuneet viime päivinä kahteen asiaan. Ensinnäkin, aiempaa useampi paikallinen on huomannut, että kaupungissa on kovatasoinen yliopisto. Toiseksi, kulisseissa on käynnissä psykedeelinen keskustelu siitä, että LUT siirtyisi kokonaan Lahteen.