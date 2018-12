Lukijalta: Suomi heitti nuoret kaivoon nuorisotakuun toteutuksessa

Nuorisotakuulaki tuli voimaan 2013. Jyrki Kataisen (kok.) hallitus toteutti EU:n yhteisen toiveen. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle piti saada koulutuspaikka ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle piti tarjota työtä, harjoittelua, toimintaa työpajoissa tai kuntoutuspajoissa viimeistään kolmen kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta.

Nuoret kaivoon heittivät hallitus, kunnat ja ammattiyhdistysliike. Hallitus ei johtanut hanketta, koska sen jäsenet olivat kiinnostuneita vain edustuspaikoistaan. Nuorisotakuuta suunnittelivat poliitikot. Mukana ei ollut alan asiantuntijoita tai nuoria tai nuoria aikuisia. Valtio ylläpiti jäykkää maksatusta nuorelle, kun hän kävi palkalliseen työhön määräaikaisena, ja tarvitsi taas tukea pärjätäkseen kotona. Kunnissa piti olla 10–50 työpajaa, joissa nuoret aikuiset olisivat saaneet päiväänsä jämäkkyyttä ja mielekästä työtä: auton korjausta, moottorin huoltoa, rakennustöitä, koodausta, pelien rakentamista, muotiompelua, kokin taitojen opiskelua ynnä muuta. Kunnissa päättäjät kokivat lisätyön haitaksi virka-ajan puitteissa, koska suunnittelupalavereista opiskelijoiden eikä nuorten kanssa toteutettu. Rahaa paloi miljoonia euroja turhaan.

Ammattiyhdistysliike on toiminut yhteiskunnassamme rakentavasti sotien jälkeisen ajan, viimeisenä sen osuus yhteiskuntasopimuksessa, jonka seurauksena meillä on nyt yli 100 000 uutta työpaikkaa. Sen sijaan nuorille ja oppisopimusopiskelijoille piti maksaa yrityksissä ensimmäisenä vuonna 50 prosenttia palkasta, toisena 70 ja kolmantena 100 prosenttia. Ammattiyhdistys vaati heti 100 prosentin palkkaa ja etuja. Työ- ja harjoittelupaikkoja ei syntynyt. Näin se naulasi kaivon kannen kiinni. Kaivoon on heitetty työperäiset maahanmuuttajanuoretkin, vaikka useat haluavat heti töihin, eivätkä vain maleksia kaduilla.

Heille kun pitää maksaa tuo sama 100 prosentin palkka, ettei vaan Suomeen synny kahdenkerroksen työntekijöitä! Uudistukaa, uudistukaa.

Pertti Mela, Lappeenranta