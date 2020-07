Lukijalta: Hyvä johtaja ei näpertele, vaan johtaa kokonaisuutta

Miksi hallitus ei perustanut erityistä kriisiryhmää johtamaan koronaepidemiaa? Olisi pitänyt! Eihän hallitus johda sotaakaan. Sitä johtavat sotilaat ja ylipäälliköksi varalla oleva kenraali, jolle presidentti ylipäällikkyyden luovuttaa.

Mielestäni kaikkia eri kriisejä varten valmiuslaissa tulisi olla varauduttu niin, että kunkin kriisin johtamista varten on nimetty johtoryhmä, joka johtaa kriisiä (yksi ryhmä voi johtaa useimpia samankaltaisia kriisejä). Ne tulee nimetä, tarkistaa kunkin kokoonpano 5–7 vuoden välein ja kertausharjoituttaa kutakin ryhmää 1–2 vuoden välein.

Hallituksen tulee keskittyä tasavallan johtamiseen, että kriisistä maalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja järjestää kriisin johtamisessa tarvittavat valtuudet ja sen tarvitsema rahoitus. Kriisiä varten valtion budjetista olisi voitu niistää kolmannes epidemian hoitoon ja vasta sen jälkeen miettiä tarvittavien lainojen ottoa.

Hallitus ei ole säästänyt senttiäkään, mutta on ottanut ja ottaa lainaa enemmän, mikä maan kantokyky on. Rahaa se on kylvänyt Afrikkaan, Aasiaan, EU:lle ja vielä lisää Italialle, Espanjalle ja ties mihin. Yhtään näistä hallitukselle kuuluvista tehtävistä hallitus ei ole tehnyt, mutta on näperrellyt itse virologeina ja ties minä tumpeloina, joihin mihinkään heillä kellään ei ole koulutusta.

Näillä perusteilla katson, että hallitus on toiminut surkeasti Suomen ja suomalaisten edun vastaisesti. Presidentti Sauli Niinistö on sen sijaan toiminut oikein ja hän on aiheesta ilmaissut syvän huolensa Suomen tilanteesta niin epidemian johtamisesta kuin ylisuuresta velkaantumisesta.

Hannes Ruokokoski

Majuri (evp), Lappeenranta