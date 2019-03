Lukijalta: Veera-patsaan sijoittaminen 1950-luvun altaaseen muodostaisi ympäröivän puuston kanssa ehjän kokonaisuuden ja kunnioittaisi historiaa

Veera-patsasta ollaan nyt sijoittamassa Kirkkokadulle siihen, missä tällä hetkellä on istutuksia. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen ihmettelee, kun uutta sijoituspaikka ei juurikaan ole kommentoitu. Tässä tulee yksi kommentti.

Esitetystä sijoituspaikasta noin 30 metriä itään on erittäin kaunis suihkulähde, jonka allasosa on erittäin onnistunutta 1950-luvun muotoilua liuskekivireunuksineen. Nyt allas on täytetty mullalla, koska sitä ei ole pidetty kunnossa. Tämä allas olisi korjattuna erittäin hyvä sijoituspaikka uudelle patsaalle. Siinä patsas, joka perustuu Ville Salmisen elokuvaan ”Kaunis Veera eli balladi Saimaalta” vuodelta 1950, nivoutuisi yhteen 1950-luvun hyvän muotoilun kanssa. Historiat yhdistyisivät luontevasti.

Näin ei myöskään tarvitse rakentaa uutta jalustaa, joka kuulemma maksaa 30 000 –40 000 euroa. Paljon pienemmällä summalla saadaan vanha allas korjattua. Kuvanveistäjän kämmen, jossa pellillä kuvataan vettä, voidaan jättää pois, koska patsas sijoitetaan oikeasti veteen. Ratkaisu on luonteva ja samalla nostetaan esiin kaunis maahan piilotettu allas, joka on viehättävästi ja taitavasti sijoitettu Kasinon puistoon.

Patsaan sijoittaminen 1950-luvun altaaseen muodostaisi ympäröivän puuston kanssa ehjän kokonaisuuden ja kunnioittaisi historiaa. Tämä sijoituspaikka täydentäisi erinomaisella tavalla Kasinon puiston kokonaisilmettä.

Patsashan ei ole mainos, vaan taideteos. Oikein sijoitettuna patsas herättäisi arvostusta sekä mesenaattia että taiteilijaa kohtaan. Hyvä ja huolella harkittu kaupunkisuunnittelukin saattaisi sekin saada osansa.

Klaus Pelkonen, Lappeenranta