Lukijalta: Teknologia tukee ikäihmisten kotona asumista

Kiitokset saamastamme palautteesta. H.Marjatta Huttunen nostaa kirjoituksessaan (lukijat-palsta 16.5. ) esille Eksoten kehittämiä hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joita tulisi muistaa jakaa niin maakunnassa kuin koko maassakin.

Eksoten olemassaolon ajan olemme tehneet tiivistä yhteistyötä muiden sote-piirien ja kolmannen sektorin kanssa jakaaksemme ja toisaalta oppiaksemme hyviä käytäntöjä. Tästä esimerkkinä H.Marjatta Huttunen nostaa helppokäyttöisen kuvayhteyden, joita teknologiaan tottumattomatkin voivat hyödyntää skype-puheluiden tapaan. Tällainen ratkaisu on tosiaan käytössä reilulla 300:lla Eksoten alueen kotihoidon, omaishoidon ja vammaispalvelun asiakkaalla. Erityisen tärkeää tässä on se, että omaiset voivat soittaa näihin tablet-laitteisiin omilta tietokoneilta tai älypuhelimilta. Tämä ratkaisu onkin noussut erityisen tärkeään rooliin koronaviruksen tuomien tapaamisrajoitusten myötä. Myös asumispalveluyksiköissä on pyritty luomaan mahdollisuus yhteydenpitoon videoyhteydellä omaisten ja ikäihmisten välille.

Kirjoituksessa esitetään toive siitä, että vastaavia laitteita saataisiin yksityiskäyttöön. Myös Eksoten sekä monien omaisten ja digitukea antavien toimijoiden toive on pitkään ollut, että vastaavia ratkaisuja tarjottaisiin suoraan myös kuluttajamarkkinoille, jotta esimerkiksi omaiset voisivat hankkia ratkaisun yhteydenpitoa varten. Tässäpä vinkki yrityksille! Helppokäyttöinen avaimet-käteen palvelupaketti sujuvaan yhteydenpitoon kansalaisille, teknistä tukea unohtamatta.

Kuvayhteyksien lisäksi Eksotessa kehitetään yritysten kanssa yhteistyössä uusia ratkaisuja tukemaan kotona asumista. Tästä esimerkkinä LUT yliopiston ja LAB ammattikorkeakulun kanssa yhteistyössä toimiva ELSA Testbed (elsatestbed.fi), jossa testataan tuotekehityksessä olevia teknologiaratkaisuja oikeassa toimintaympäristössä sote-ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa.

Toisena esimerkkinä Eksotessa luodaan toimintamallia, jossa pyritään hyödyntämään ennakoivasti tekoälyn näkyväksi tuomaa tietoa ikäihmisten jo käytössä olevista, kotona asumista tukevista ja turvallisuutta lisäävistä laitteista. Tämä antaa uuden näkökulman ja mahdollisuuden toimintakyvyn ylläpitämiseen osana hoitotyötä.

Otamme palautteen huomioon toiminnassamme, sillä kehittämistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan niin teknologian kuin toimintamallienkin saralla nyt ja tulevaisuudessa, erilaisia käyttäjäryhmiä unohtamatta!

Katja Rääpysjärvi

Kehityspäällikkö, digitaaliset palvelut

Eksote