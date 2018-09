Lukijalta: Lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu, mutta jo pitkään seurannut kunnallispolitiikkaa, kuten myös valtakunnanpolitiikkaa.

Olen ollut iloinen siitä, minkälaista intohimoa tietyt asiat herättävät asukkaissa. Yksi eniten puhuttanut ja edelleen puhuttava asia on Marian aukio. Ja enemmänkin se, saako sen läpi ajaa vai ei. Oma kantani on varsin selvä. Valtakatua tulee saada ajaa läpi kaupungin nyt ja tulevaisuudessa.

Tapahtumat otan ilolla vastaan. Jos halutaan käyttää tervettä järkeä, aukion sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä tapahtumien ajaksi on varsin yksinkertaista. Läpiajoliikenteen sallimisen ja kieltämisen puolesta on kulutettu jo todella paljon palstatilaa ja uutisminuutteja. Siksi ei tuosta sen enempää, päätöstä pöytään ja pulinat pois.

Se, mikä keltanokkaa on erityisesti miellyttänyt, on asukkaiden osallistuminen ja mielipiteiden runsaus. Äänestysaktiivisuus on mennyt huolestuttavaan suuntaan jo pidempään. Olenkin kuvitellut, ettei ihmisiä kiinnosta päätöksenteko tai ketkä näistä asioista päättävät. Päinvastoin, tapaukset Marian aukio, jäähalli, jätevedenpuhdistamo, Eksote, sote ja maakuntahallinto ainakin ovat osoittaneet, että kiinnostusta löytyy.

Mitä tulisi tehdä, että tuo tiettyihin asioihin tunnettava palo saataisiin ulottumaan kaikkiin yhteisiä asioita koskeviin päätöksiin ja äänestämiseen. Yksi hyvä keino on edelleen lisätä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tuoda päätöksentekoa lähemmäs päätöstä koskettavaa ihmistä. Kunnallispolitiikan tulisi olla matalan kynnyksen päätöksentekoa, joka koskettaa jokaista ja jokainen pystyy osallistumaan itseään käsitteleviin asioihin. Uskon, että jokaiselta mielipide löytyy. Eri asia on, miten ne saadaan esille. Olen ilolla todennut, että useammissa lautakunnissa on lisätty asukastyöpajojen ja kuulemisten kirjoa. Toivottavasti niihin osallistuu suuri joukko mielipiteineen, koska ne antavat erittäin hyvää pohjaa ja suuntaa luottamustehtävissä toimiville päätöksenteossa.

Kai Karhukorpi, kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta