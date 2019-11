Näkökulma: Rakuunamäen kokonaisuus kaipaa näyttely- ja museotiloja

Rakuunamäen tulevaisuus matkailu- ja kulttuurikohteena näyttää valoisalta Upseerikerhon ja vanhaan majoitusrakennukseen sijoittuvan Hotelli Rakuunan aloitettua toimintansa. Myös sotilaskotiin on suunnitteilla sekä matkailijoita että paikallista yleisöä palvelevaa toimintaa (ES 5.11.). Lisää kulttuurimatkailua tukevaa synergiaa on luvassa kahden tallirakennuksen siirryttyä Senaatti-kiinteistöiltä varuskunta-alueen kulttuuriarvoja vaalivan ostajaryhmän haltuun. Muodostumassa olevasta kokonaisuudesta on tulossa paljon enemmän kuin osiensa summa.

Luontevin paikka alueelta vielä puuttuville näyttely- ja museotiloille on Adolf Ehrnroothin aukion itäpuolen talleissa. Paikalliset sijoittajat ovat ostaneet tilat tarkoituksenaan pitää niissä esillä alueen historiaa ja perinteitä. Kaupungin kannattaa antaa heille kaikki mahdollinen tuki. Viimeistä vielä kulttuurikäyttöön vapaana olevaa, Suomen Rakuunarykmentille vuonna 1890 rakennettua tallia ei pidä uhrata kasvottomille toimistotiloille.

On tutkittava kaikki mahdollisuudet palauttaa kadonneet tila- ja esinekokonaisuudet.

Osa varuskunnan keskeisiin rakennuksiin liittyneistä interiööreistä — olennaisimpina Sotilaskodin alakerrassa ollut kappeli ja toisessa tallirakennuksessa sijainnut alkuperäinen Adolf Ehrnroothin kabinetti — on valitettavasti ehditty purkaa. Niiden esineistöä on siirretty muualle tai hyödynnetty Upseerikerhon tiloissa osana uudemman perinnetilan sisustusta. Maasotakoulu on tiettävästi lahjoittanut Ratsuväkimuseolle kymmeniä Rakuunamäelle kuuluvia perinne-esineitä. Kokonaisuuksia on hajotettu, ja suuri osa esineistä on päätynyt varastoon yleisöltä näkymättömiin.

Tilanteen oikaisemiseksi on tutkittava kaikki mahdollisuudet palauttaa kadonneet tila- ja esinekokonaisuudet. Marsalkka Mannerheimin käskystä perustettu kappeli voidaan rakentaa uudelleen joko alkuperäiselle paikalleen sotilaskodin alakertaan tai osaksi vanhojen tallirakennusten tiloihin kaavailtua, Rakuunamäen sotilasperinteitä esittelevää näyttelyä.

Vanhoihin tallirakennuksiin sopii ratsuväkiaiheisen näyttelyn ohella myös muuta sotahistoriallista esineistöä (esimerkiksi Lotta-museo) sekä Rakuunamäen opastuskeskus. Linnoituksessa, ajallisesti väärässä 1700-luvun kontekstissa uudistettuna avatun Ratsuväkimuseon näyttelykokonaisuus ei todennäköisesti siirry nykyisestä sijoituspaikastaan kovin pian. Koska sen näyttely kuitenkin esittelee ratsuväen historian koko pitkää kaarta, keskiajalta nykypäivään, sieltä ehkä liikenisi Rakuunamäelle varastossa uinuvaa esineistöä nimenomaan suomalaisen ratsuväen vuosilta?

Ratsuväen tarpeisiin rakennetussa maisemassa liikkuvat punahousuiset perinneratsukot ovat arvo sinänsä. Niiden tarjoama elämys korostaa alueen historiallista merkitystä. Ja kun matkailija näkee hevosia talutettavan laitumelle tai rantaan uimaan, se on käytännön matkailumarkkinointina parempaa kuin konsulteille syydetyt eurot.

Hevosten säilyminen Rakuunamäellä edellyttää käytännöllisiä päätöksiä niiden sijoittamisesta. Kesäkauden laidunalue voidaan sijoittaa V. P. Nenosen puistoon. Sijoittajaryhmän haltuun siirtyneissä rakennuksissa on toimivat tallitilat, ja niissä Senaatti-kiinteistöjen jäljiltä vielä hevosetkin asukkaina. Voisiko kaupunki kädenojennuksena maksaa tulevan kesän matkailuvalttien tallien vuokran?

Alueen liikennejärjestelyt on suunniteltava niin, että palvelujen saavutettavuus on kunnossa, mutta liikenteen haitat asukkaille ja matkailijoille minimoidaan. Pysäköintipaikat Hotelli Rakuunan ja Sotilaskodin etelänpuoleisella alueella tulee merkitä huolella.

Kaupungin paras panos alueen matkailun kehittämiseen on tukea sen kulttuuri- ja historiahakuisia yrittäjiä kaikessa, sekä taloudellisesti että muuten. Kulttuurikohteelle ominaista matkailua edistetään parhaiten konkreettisin toimin, jotka helpottavat alueen sisällöntuottajien arkea ja heidän asiakkaittensa viihtymistä.

Marja Vuorinen,

Lappeenrannan Kilta, pj.