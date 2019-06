Lukijalta: Erikoista on, että keskusta on nyt enemmän tai vähemmän kritisoimassa Juha Sipilän hallituksen päätöksiä

Eduskunnassa keskusteltiin hallitusohjelmasta tiistaina ja keskiviikkona. Hallituksen ministerit tietysti kehuivat ohjelmaa ja haukkuivat aiempaa hallitusta. Opposition edustajat haukkuivat ja epäilivät nykyisen hallituksen ohjelmaa, varsinkin sen taloudellista perustaa. Tällainen keskustelu on vanha normaali, ei siinä mitään. Erikoista on se, että keskusta on nyt enemmän tai vähemmän kritisoimassa ja vähättelemässä edellisen eli Juha Sipilän hallituksen päätöksiä.

Luulisi, että on aika vaikeaa lähteä parantamaan Suomea parlamentaarisesti, kun jo keskustelussa hallitusohjelmasta taklataan kovaa puolin ja toisin. Hallituksen mukaan juuri mikään ei ole mennyt aiemmin oikeudenmukaisesti, tasavertaisesti tai ilmastoystävällisesti. Täytyy kyllä ihmetellä, miten Suomi on päässyt nykyiseen kohtuulliseen tilaansa. Muuallakin päin maailmaa tätä ihmetellään.

Pieni yksityiskohta keskustelusta. Oppositio kritisoi ruuhkamaksuja. RKP:n edustaja puolusti sanomalla, että hallitus vasta harkitsee lakia ruuhkamaksuista. Se on sitten hänen mukaansa kuntien asia ottaa ruuhkamaksut käyttöön. Tuli mieleen vanha sotaväen sanonta: vastuu ja sen väistäminen olkoon johtotähtemme.

Erkki Heinilä, Lappeenranta