Lukijalta: Suomessakin on valveutuneita ilmaston muutoksen vakavuuden tajuavia nuoria

”Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus”, räppäsi Pikku G 2003. Riimi tuli mieleen heti, kun luin Helsingin Sanomista uutisen nuorisobarometrista. Suomalaisia nuoria huolestuttaa tulevaisuus. Ja syystäkin. Heille ja heidän lapsilleen tulevaisuutta on rakennettava. Se, että nuoret haluavat perustaa myös perheen vaatii luottamusta tulevaan.

Ilmastonmuutos oli suurin yksittäinen huolta aiheuttava tekijä. Kuten muuallakin Euroopassa, on meillä valveutuneita nuoria, jotka tajuavat tilanteen vakavuuden. Nuoret kokevat voivansa vaikuttaa asiaan netissä ja ostopäätöksillä, mutta myös politiikan kautta. Siksi on odotettavissa, että nuoriso tulee tekemään ilmastovallankumouksen myös Suomessa. Euroopan suurissa kaupungeissa näin jo tapahtunut ja etujoukoissa marssii ruotsalainen Greta Thunberg. Nuori nainen, jota seuraa twitterissä 250 025 ihmistä ja instagramissa seuraajia on 476 000. Luvut ovat kovia, kun ne asetetaan poliittiseen ympäristöön.

Kokeneellakin politiikan tekijällä on opittavaa nuorilta

Kokeneellakin politiikan tekijällä on opittavaa nuorilta. On hyvä muistuttaa itselleen, miksi on mukaan lähtenyt? Mikä oli se syy ja kimmoke? Minkä asian eteen on valmis taistelemaan yhtä intohimoisesti kuin nuoret ilmaston takia?

Toinen opittava asia on keskustelu. Poliittinen debatti Suomessa on tällä hetkellä ala-arvoista ja huonoa. Sanelua, syyttelyä ja pakottamista. Nuoriso pystyy kommunikoimaan huomattavasti rakentavammin. Netissä ja kasvotusten. Faktat tarkistetaan. Barometrissa ilmeni epäluottamus poliitikkoihin ja poliittiseen järjestelmään. Ja se on ihan meidän politiikkojen oma vika. En minä halua olla rakentamassa kylmää sanelun kautta tapahtuvaa politiikkaa vaan avointa, keskustelevaa ja toiset huomioon ottavaa päätöksentekoa. Ihan kaikilla politiikan tasoilla. Näin voidaan saada aikaan myös rakentavat vaihtoehdot, tiekartat ja suunnitelmat siihen, kuinka ilmastonmuutokseen liittyvät muutostarpeet voidaan tehdä oikeudenmukaisesti.

Tähän tarvitaan nuoria ja nuorten ääntä.

Niina Malm, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas (sd.), Imatra