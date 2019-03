Lukijalta: Kuinka paljon heitteille jätettyjä vanhuksia viruu kodeissaan Lappeenrannan ja Imatran alueella?

Laitospaikkojen alas ajo on ollut muutamina viime vuosina demarien johdolla kiihtyvää toimintaa alueellamme. Seuraukset ovat karmaisevia, jatkuvat uutiset vanhusten kaltoin kohtelusta tänä päivänä saavat ihon kananlihalle. Tällaisessa sivistysvaltiossako me elämme, kuinka huonosti kohtelemme heikompiosaisia ihmisiä. Miten on mahdollista, että 96-vuotias vanhus joka on kuuro ja sokea, asuu yksin omassa asunnossaan. Kuka vastaa siitä, että hänelle ei suotu paikkaa palvelutalossa? Omaiset ovat yrittäneet useita kertoja saada häntä palvelutaloon, mutta vastaus on aina kielteinen.

Kehottaisimme vastuussa olevia eroamaan tehtävistään, tällainen toiminta on edesvastuutonta ihmisen heitteillejättöä. Millä ihmeen kriteerillä ihminen saa palveluasunnon, jollei edellä mainitut kriteeri riitä. On olemassa inhimilliset syyt ja varmasti tavallinen maalaisjärki jo sanoo selkeästi, kuka tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa. Tällainen toiminta on aivan uskomatonta, ei voi olla totta että asiat ovat näin huonolla tolalla. Säästäkää edes Armilan sairaala vanhuksia varten! Kuinka paljon näitä heitteille jätettyjä vanhuksia viruu kodeissaan Lappeenrannan ja Imatran alueella?

Marja-Leena Leppänen (sin.), Petri Mutikainen (sin.), Lappeenranta