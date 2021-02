Lukijalta: Väki vähenee Etelä-Karjalassa, mutta pidot eivät parane

”Väestöennusteen murskaluvut: Etelä-Karjalan väestö vähenee 16 000:lla vuoteen 2040 mennessä, Lappeenrannassakin väkimäärä humpsahtaa 4 000:lla. Parikkalassa ja Rautjärvellä asukasluvusta lohkeaa noin kolmasosa sekä Imatralta melkein viidennes vuoteen 2040 mennessä.” Näin kirjoitti Etelä-Saimaa syyskuussa 2019.

Miksi meidän kannattaa olla huolissaan vuosikatteesta ja velkaantuneisuudesta? Yksinkertaisesti siitä syystä, että entistä pienempi väestömäärä on vastaamassa jatkuvasti nousevasta velkamäärästä.

Yhteistä omaisuutta ei voida myydä surutta jatkuvien tappioiden peittämiseksi eikä realisoida yhteistä omaisuutta tappiolliseen toimintaan ja lähinnä kunnan johtavien virkamiesten suojatyöpaikkoihin.

Kunnan perustehtävä on ylläpitää ja kehittää kunnan peruspalveluja ja mahdollistaa yrityksille toimintamahdollisuuksia. Yritystoiminta kuuluu ammattilaisille eli yrittäjille, ei kunnalle. Historia on osoittanut, että kuntatalouden pahimmat virheet on tehty kuntien kehitysyhtiöissä, ei peruspalvelujen järjestämisessä tai kehittämisessä. Yksinkertaisesti kuntayhtälö ei enää toimi, jos peruspalvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen unohdetaan.

On selvästi nähtävissä, että kunnallisista maksuista ja toimivista peruspalveluista on tulossa yksi kunnan merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Kiinteistöliitto on laskenut, että Suomen koko kotitaloussektorin asumismenojen suhde käytettävissä oleviin tuloihin on puhkaisemassa jo hälyttävän 30 prosentin rajapyykin!

Kaupungilla tulee olla selkeä ja realistinen suunnitelma, miten velka hoidetaan ja että aina on pelivaraa jäljellä vielä akuuttien peruspalveluongelmien ratkaisemiseen. On oltava budjetti, budjettikuri ja toiminnan valvonta kunnossa. Nyt ei näytä näin olevan ainakaan Lappeenrannassa!

Se suurin ero yksityisen ja julkisen sektorin välillä on se, että veronmaksajien loputon piikki on auki julkisella puolella. Kaupunginjohtaja väläyttikin jo julkisten maksujen nostoa ja veroäyrin korotusta pelastavana oljenkortena. Ei toki ennen vaaleja. Se ydinkysymys on, että miksi verotuksemme on maailman huippuluokkaa, jos edes peruspalvelut eivät enää toimi?

Tulevan valtuuston tärkeimpiä tehtäviä tulevat mielestäni olemaan talouden tasapainottaminen nykyisen valtuuston tekemien isojen investointipäätösten jälkeen, kuntayhteistyön lisääminen sekä työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. On myös selvää, että tulevia investointeja kannattaa suunnitella enemmän Lappeenrannan perinteisten vahvuuksien kuin mutu-tuntuman kautta.

Reijo Hirvonen

Kunnallisvaaliehdokas, kd

Lappeenranta