Lukijalta: Tuoreille vanhemmille tulee tarjota enemmän tukea neuvolassa ja valmennuksissa

Hämeen Sanomat (13.12.) kirjoittaa poliisin tutkivan 2-kuukautisen vauvan törkeää pahoinpitelyä, jossa epäiltynä ovat vauvan omat vanhemmat. Vauva sai pahoinpitelystä vakavat vammat, joista hän ei toipunut ennalleen. Vauvaa, joka on nyt sijoitettu toiseen kotiin, oli ravisteltu voimakkaasti pitäen kiinni raajoista tai vartalosta. Ravistellun vauvan oireyhtymässä kuolleisuus on 7–23 prosenttia. Valtaosalle eloonjääneistä jää pysyvä vamma, kuten esimerkiksi kehitysvammaisuus.

Jokainen vanhempi haluaa omalle lapselleen vain parasta. Joskus vanhempi voi kuitenkin joutua lohduttomaan umpikujaan. Uupumus, unettomuus ja yksinjääminen ovat vaarallinen sekoitus. Voi olla vaikea myöntää olevansa väsynyt vauvakuplan sisällä, muiden korostaessa elämänvaiheen ainutlaatuisuutta. Vauva-arki voi tapauskohtaisesti olla ruusuilla tanssimista, tai hyvin rankkaa.

Ennaltaehkäisyyn on resursoitava enemmän. Tuoreille vanhemmille tulee tarjota enemmän tukea; puhua neuvolassa ja valmennuksissa suoraan myös epämukavista asioista. Suurin riski vauvalle joutua ravistelun uhriksi on 3-4 kuukauden ikäisenä. Ravistelua on selitetty väsymyksellä; itkevää vauvaa on yritetty hiljentää ravistelulla. Vanhempia tulee valistaa ravistelun vakavuudesta ja neuvoa tunnistamaan omat väsymyksen oireet jo ennen lapsen syntymää.

Vanhempien vertaistuki, verkostot ja arjenhallinta on tärkeää kartoittaa neuvolassa, jotta voidaan tarjota oikeanlaista tukea oikeaan aikaan, näin ennaltaehkäisten vanhempien uupumusta. Mikäli neuvolassa herää epäilys vanhempien jaksamisesta, tulee neuvolan voida tehdä useampia kotikäyntejä yhden rutiinikotikäynnin sijaan.

Kotiapupalvelun tarjoaminen matalalla kynnyksellä väsyneille vanhemmille, erityisesti ilman tukiverkostoja eläville, on todella merkittävässä roolissa. Pieni apu arjessa voi tarjota suuren merkityksen vanhemmalle. Paras keino suojella lapsia on ennaltaehkäistä perheiden umpikujat vanhempien jaksamista tukien, erityisesti vauvavuoden aikana.

Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta