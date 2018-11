Lukijalta: Uuden jäähallin rakentaminen vaatii monipuolista ammattitaitoa

Päätoimittaja Eeva Sederholm käsitteli pääkirjoituksessaan 18.11. uuden mahdollisen jäähallin rakentamista ja aiheesta käytyä keskustelua 14.11.. Muutama täydentävä kommentti on paikallaan.

Keskustelua häiritsi se, että paneelikeskustelijat tunsivat kovin huonosti hankkeen kustannusrakennetta. Tämä siitä huolimatta, että kahta lukuun ottamatta olivat kaikki keskustelijat mukana hankkeen valmistelussa. Juhana Nyman on Etelä-Saimaassa 18.9. eritellyt hallin ja siihen liittyvien toimenpiteiden kustannusarvion varsin seikkaperäisesti. Sen mukaan saattavat kustannukset nousta liki 80 miljoonaan euroon. Siitä puuttuvat vielä kaikki katujen siirrot ja monet kiertoliittymät. Nämä tiedot on todennäköisesti saatu valmisteluryhmältä, joten kyllä heidän itsensä olisi pitänyt ne tuntea.

Keskustelutilaisuudessa järjestettiin äänestys. Sen lopputuloksena ylivoimainen enemmistö kuulijoista vastusti jäähallin rakentamista Lappeenkadun päälle.

Keskustelussa sivuttiin myös sitä, että uusi jäähalli Lappeenkadun päälle on mittakaavallisesti täysin epäonnistunut ratkaisu. Se on kuin ylioppilasaine, joka on kirjoitettu otsikon vierestä. Sellainen aine tulee aina hylätyksi, vaikka teksti olisi kuinka sujuvaa tahansa.

Kaupunkikuvaan liittyy myös se, että jos uuteen halliin rakennetaan kylkiäisenä runsaasti liiketiloja, joilla kerätään rahaa hallin toteuttamiseksi, siirtyvät kaupat Kauppakadulta sinne ja nykyinen keskusta autioituu entisestään. Tämä valitettava kehitys nähtiin kun Isoa Kristiinaa laajennettiin – Valtakatu tyhjeni melkein kokonaan. Ei tehdä samaa virhettä uudestaan.

Uusi jäähalli on mittava projekti, tehtiinpä se keskustaan tai Kisapuistoon. Se ei saa olla amatöörien puuhastelua. Siihen tarvitaan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet kaupunkisuunnitteluun, rahoittamiseen, rakennuttamiseen ja rakentamiseen.

Klaus Pelkonen, Lappeenranta