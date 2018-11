Lukijalta: Kalliopuhdistamo Toikansuon alueelle ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto

Lappeenrantalainen Martti Muinonen ehdotti Lukijalta-palstalla (ES 16.11.) uuden jätevedenpuhdistamon sijoittamista maan alle kallioon Ihalaisen louhoksen alueelle, nykyisen Toikansuon puhdistamon lähelle. Kiitämme mielenkiintoisesta kirjoituksesta ja näkökulmista asiaan.

Esityksen mukaista kalliopaikkaratkaisua ei kuitenkaan ole nähty tätä aiemminkaan tehtyjen tarkastelujen perusteella toteuttamiskelpoisena ratkaisuna. Yksinkertaisimmin syyksi voidaan todeta, että kallio Toikansuon alueella on liian syvällä, vähintään useiden kymmenien metrien syvyydessä pehmeän maakerroksen alla. Puhdistamosuunnittelun lähtökohtien mukaisesti kalliopuhdistamolle soveltuvin paikka on kalliomäkialue, jolloin laitoksen virtaamaprofiilit on mahdollista toteuttaa optimoidusti ja järkevästi. Tätä suunnitteluperiaatetta kuvaavat nimiensä mukaisesti muun muassa Helsingin Viikinmäen, Tampereen Sulkavuoren ja Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamot. Lisäksi on mainittava, että kaivos- ja puhdistamotoimintojen sijoittamiseen samaan kallioperään liittyy tärinäriski puhdistamon prosesseille ja laitteille.

On tehty tarkastelu, että lähin kalliopuhdistamolle soveltuva paikka nykyisen purkuvesistön varrelta on Lakiakallio, joka alue sijaitsee Toikansuon puhdistamolta muutama kilometri kaakkoon. Tässä yhteydessä on todettu, että kalliopuhdistamon toteuttaminen nostaisi kustannuksia karkeasti arvioiden yli 20 miljoonalla eurolla maan päälle rakennettavaan puhdistamoon verrattuna. Kalliopuhdistamo ei tuo sellaista lisäarvoa suunniteltuun Hyväristönmäen puhdistamoon verrattuna, että tällainen lisäinvestointi olisi tarkoituksenmukaista tehdä.

Ympäristölupamääräysten velvoitteiden mukaisesti Rakkolanjokeen johdetaan jo laimennusvettä joen itähaaran kautta painovoimaisesti. Näin ei ole tarvetta uuteen päällekkäiseen ratkaisuun, johon sisältyisi uusien putkilinjojen tai tunnelin rakentaminen läpi kaupunkialueen. Saimaan Sunisenselkä on ollut aikanaan lisäveden johtamisen vaihtoehtotarkasteluissa mukana, mutta linjaus- ja pumppauskustannusten vuoksi sitä ei valittu. Itse puhdistamolla ei ole korvaus- ja laimennusveden tarvetta.

Kalliopuhdistamo tai Hyväristönmäelle suunniteltu katettu maanpäällinen puhdistamo ovat yhtä lailla nykyaikaisia ja erinomaisia nykypäivän puhdistamoratkaisuja perinteisiin avoallaslaitoksiin verrattuna. Molemmissa voidaan muun muassa hallita hajukaasuja johtamalla ne keskitetysti hajunpoistoyksikköön.

Kirjoituksessa mainitut ympäristölliset, hajulliset, rahalliset sekä maineelliset seikat ovat olleet tarkasteluissa mukana koko pitkässä hankkeessa uutta jätevedenpuhdistamoa ja sen paikkaa suunniteltaessa.

Riitta Moisio, vesi- ja ympäristöpäällikkö, Lappeenrannan Lämpövoima Oy