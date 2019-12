Lukijalta: Postilakon oheislakot olivat suhteettomia työriitaan nähden

Antti Rinne vetäytyi pääministerin tehtävästä poliittisen luottamuksen puutteessa. Edessä olevassa välikysymyskeskustelussa ja -äänestyksessä olisi voinut käydä niin, ettei luottamusta enää riittänyt. Viisaampi väistyy. Rinne ei ehkä vapautunut vanhoista ay-pomon suomuistaan ja kenties unohti, että hallituksen johtaminen on erilaista kuin pienen ammattiliiton johtaminen. Toimittajien Mörttinen ja Nurmi Rinteestä kirjoittama elämäkerta erityisesti syyskuun kalenterimerkintöjen osalta kertoo, että pääministerin virkahuone on ollut avoinna ensi kevään mahdollisille lakkopukareille.

Postikohun varjoon ovat jääneet massiiviset myötätunto- ja tukilakot 700 pakettilajittelijan työehtojen turvaamiseksi. Nämä lakot muun muassa pääkaupunkiseudun työpaikkaliikenteen sekoittaminen, satamien sulkeminen ja lentoliikenteen häiritseminen olivat aivan kohtuuttomia.

Lakko-oikeus on yksi perusoikeuksista, jolla on kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksiin perustuva taustansa (yleissopimus 87 vuodelta 1948) sekä perustuslakimme 13 §. Työehtosopimuksella työnantaja ostaa työrauhaa. Työrauhavelvoitteen päällä ollessa oikeus lakkoilla, jos sillä halutaan vaikuttaa omiin työehtoihin, on kielletty. Työmarkkinoiden pelisäännöistä ovat työmarkkinakeskusjärjestöt pyrkineet pitämään huolta.

Omalta työmarkkinakeskusjärjestössä työskentelyajalta muistuu mieleen, ettei varhaisempina aikoina välttämättä mitään ennakkoilmoitusta ollut tarpeen tehdä eikä tehtykään myötätunto- ja tukilakoista. Työtuomioistuin mätkäisi sakkoja, jos työnantaja pystyi näyttämään, että näillä lakoilla oli vaikutusta omiin työehtoihin. Järjestyneemmin yritettiin kevään 1987 aikana sopia menettelytavoista, joilla kolmansia, siis suurta yleisöä voitiin auttaa varautumaan tällaisiin lakkoihin. Työryhmässä, jossa olin mukana, olimme saamassa selkeän suosituksen pelisäännöiksi. Loppukokousaamuna oli AKT pannut Espoon Auton bussit äkkityönseisaukseen. Tällöin työantajien edustajat repivät allekirjoitusta vailla olevat paperit. Tasavallan presidentti Koivisto kutsui maanantaiaamuksi 18.5.1987 työmarkkinajohtajat aamukahville nuhdeltavaksi. En päässyt tilaisuuteen samanaikaisen EFTA-kokouksen johdosta Genevessä. Vihdoin vuoden 1993 toukokuussa työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat sopimuksen, jossa suositeltiin ilmoittamaan mielenosoitus- ja myötätuntolakoista neljä päivää etukäteen.

Postilakon oheislakot olivat suhteettomia työriitaan nähden. Taitaa olla syytä yhtäältä tehdä pelisäännöistä velvoittavampia sekä kohtuullisemmiksi kolmansien kannalta. Jos lakkosakot ovat jääneet jälkeen, niitäkin on syytä tarkastella.

Iikko B. Voipio,

kunnanvaltuutettu (kok.),

Taipalsaari