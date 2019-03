Lukijalta: Lauritsalan hyvinvointiasemalla voisi olla palveluita muutamana päivänä viikossa

Kyllä minä niin mieleni pahoitin ja suorastaan suutuin. Lauritsalassa on hyvinvointiasema, mutta ei palveluita. Neuvola siellä taitaa olla. Viime vuonna muutaman kerran kävin sairaanhoitajalla, ja silloin ainakin oli monta kävijää, ikäihmisiä enimmäkseen. Nyt, kun olisin tarvinnut lähipalveluita, niin kas, ne on lopetettu. Palvelupiste on hyvällä paikalla ja siihen pääsee kävellen. Meille on joutsenolaisten kanssa käynyt samalla tavalla, kun kuntaliitokset tehtiin. Kaik män! Lauritsalan alue on laaja ja täällä asuu paljon ikäihmisiä. Miksi ei palveluja voisi olla edes muutamana päivänä viikossa? Lääkärin palvelujakin voisi olla tarjolla.

Mistä syystä Sammonlahden alue on erityisasemassa ja siellä ovat palvelut saatavilla? Opiskelijoillehan on omat terveydenhuolto. Lauritsalan alueen ikärakenne on ihan toinen. Täällä on paljon ikäihmisiä, jotka jo ikänsä puolesta tarvitsisivat lähipalveluita. Moni heistä pystyy liikkumaan kävelen, rollaattorilla tai potkupyörällä, joten Lauritsalan keskustaan olisi helppo tulla.

Mallu-auto eli labra-auto sentään käy. Se on hyvä asia. Mitenkäs Malla auto? Auttaisiko se? Tosin siihen on huonojalkaisten vaikea nousta. Miksi mennään aina raha edellä, eikä ajatella maalaisjärjellä? Tässäkin tapauksessa, kun olisi lähipalveluita, voitaisiin säästää rahaa. Ainakin Kela-taksi kyydeissä ja invatakseissa. Avarakatseisuutta! Säästöjä voi saada monelta kautta, ei aina vaan palveluja heikentämällä.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta