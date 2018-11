Lukijalta: Päästötön sähkö tekee hyvikseksi

Estareissa ihmeteltiin 13.11.: ”On se vain kumma, kun sähkölämmitteinen talo on pahis, kun taas sähköllä kulkeva auto hyvis, en ymmärrä”.

Suorasähkölämmitys on hankintahinnaltaan edullisin lämmitys ja siksi suosituin. Sitä on arvosteltu, koska lämmitykseen sähköä voisi käyttää energiatehokkaammin lämpöpumpun avulla, jolla kulutus ja maksut voidaan pudottaa kolmannekseen suoraan sähköön verrattuna. On pohdittava, haluaako investoida enemmän lämmitykseen ja saada halvat käyttömenot vai päinvastoin. Sähkölämmitystalon saa energian käytön näkökulmasta puhtaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi ostamalla lämmitykseen päästötöntä sähköä, esimerkiksi tuulivoimaa.

Sähköauto on energiankulutuksen suhteen täysin ylivoimainen laite verrattuna polttomoottoriautoon, ja siksi monen mielestä nykyisten autokantojen hyvis. Sähköauton energiankulutus on luokkaa 15–20 kWh sataa kilometriä kohti, kun taas pienetkin polttomoottoriautot kuluttavat edelleen tyypillisen sekalaisessa ajossa noin kuusi litraa bensaa sataa kilometriä kohti eli energiana 51 kWh/100 km. Jos liikkumiseen hankkii päästötöntä sähköä, ovat sähköautoilun ympäristövaikutukset todella vähäiset verrattuna fossiilisin polttoainein liikkuvaan polttomoottoriautoiluun. Sähköauton ongelmakohta on edelleen akku, jonka hankkiminen rasittaa luonnonvaroja. Siksi kohtuullisen kokoisella akulla varustetut hybridiautot ovat myös tulevaisuutta.

Tuulivoiman hinta on maassamme jo nyt hyvin kilpailukykyistä, joten sitä rakennetaan varmasti merkittävästi lisää. Sähkön erilaiset käyttömuodot voivat siten yleistyä muuallakin kuin lämmityksessä ja liikkumisessa. Päästötöntä sähköä hankkimalla ja sillä lämmittämällä tai liikkumalla pääsee energiankuluttajana hyvikseksi.

Juha Pyrhönen, Lappeenranta