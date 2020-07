Lukijalta: Sanoilla on väliä rasismista puhuttaessa

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuore selvitys kesäkuulta osoittaa, että neljä viidestä afrikkalaistaustaisesta on kokenut Suomessa syrjintää ihonvärinsä takia.

Rodullistettuja ihmisiä, muitakin kuin afrikkalaistaustaisia, asuu myös Lappeenrannassa. Rasismia esiintyy täälläkin. Vesa Salminen kirjoittaa Etelä-Saimaassa 5.7. Lappeenrannassakin asuu rasisti -kirjoituksessaan suvaitsevaisuudesta. Suvaitsevaisuus terminä on hyvin ongelmallinen. Termiin liittyy valta-asema. On kuin toinen olisi muiden yläpuolella ja sieltä "suvaitsee" muita. Parempi termi, joka laissakin on, on yhdenvertaisuus.

Rasistisia ennakkoluuloja on todella monella meistä, myös tiedostamattomia. Se, miten käyttäytyy ja tunnistaa omia ennakkoluulojaan on tärkeää. Rasisminvastainen työ on välillä vaikeaa vastustuksen takia, eikä sitä auta se, että kielletään rasismin olemassaolo ja ongelmallisuus.

Rasisminvastaista työtä vaikeuttaa myös se, että niputetaan maahanmuuttajat yhdeksi ryhmäksi ja ajatellaan rasismin kohdistuvan ainoastaan heihin. Rasismi ei kohdistu pelkästään rodullistettuihin maahanmuuttajiin vaan sitä kohtaa myös todella moni rodullistettu suomalainen riippumatta siitä, onko hän maahanmuuttaja.

Salminen vertaa maahanmuuttajien osuutta Etelä-Karjalassa mäntyjen esiintyvyyteen, mikä on hyvin alentava vertaus. He ovat ihmisiä. Sen lisäksi, että rodullistettujen maahanmuuttajien vertaaminen mäntyihin on alentavaa, on vertauskuva muutenkin ontuva. Mikäli vertauksen oli tarkoitus nostaa esiin maahanmuuttajien vähyys Etelä-Karjalassa, olisi sen voinut kunnioittavammin kertoa esim. tilastoihin vedoten.

Mutta ontuvan vertauksesta tekee se, että sillä selkeästi yritetään vedota ihmisiin kohtelemaan maahanmuuttajia yhdenvertaisemmin, koska heitä on Etelä-Karjalassa vähän. Jokaista ihmistä tulisi kunnioittaa yhdenvertaisesti taustasta riippumatta. Rasismia tulee vastustaa aina riippumatta siitä, kuinka moni paikkakunnan väestöstä on rodullistettu.

Nina Laine

Christina Nenonen

Lappeenranta