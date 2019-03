Lukijalta: Äänestäjien pitää nähdä kokonaisuus

Minkä periaatteen mukaisesti kansalainen äänestää kokoomusta tai Keskustaa? Jokainen tietää sen että he vielä viisi viikkoa ennen vaaleja pyrkivät saamaan soten valinnanvapauden läpi, vaikka kannatus kynti syvemmällä kuin koskaan. Äänestäjä, joka äänesti keskustaa tai kokoomusta 2015, katsoo nyt miksi näille puolueille oli jopa tulevia vaaleja tärkeämpää saada valinnanvapaus läpi vaikka väkisin. Vastaus on päivänselvä. Valinnanvapaus ei säästä rahaa, se siirtää julkista velkaa tulonsiirtona yksityiseen taskuun. Tästä syystä elitistinen kokoomus hanketta ajaa.

Vasemmalla olevat puolueet haluavat asettaa pihvin verolla ja kieltää dieselit vaikka nykydieselin hiilijalanjälki on pienempi kuin sähköauton. Siinä vaiheessa, kun pattereita vaihdetaan on diesel vasta sisäänajettu.

Puolueista Nato-myönteinen johto on kokoomuksessa sekä perussuomalaisissa.

EU:n kautta junailtiin Suomen kannalta käsittämättömät pakotteet Venäjää kohtaan. Kukaan muu niitä ei noudata kuin Suomi. Mitä se venäläismielinen hallinto on ja tarkoittaa? Ei meistä tule Venäjää, oli hallituksessa kuka hyvänsä. Minun Suomi on sellainen, joka käy kauppaa ja pitää suhteita yllä joka suuntaan ja on sotilaallisesti liittoutumaton.

Puolueista Nato-myönteinen johto on kokoomuksessa sekä perussuomalaisissa. Jälkimmäiset ovat asiasta hiljaa, koska se karkottaisi äänestäjiä.

Maahanmuuton vastustajat näkevät suureksi osaksi koko maahanmuuttaja-aallon eräänlaisena suunnitelmana, jonka takana on jokin taho. Nämä samat ihmiset myös pitävät Natoa troijan hevosena jossain salaisessa suunnitelmassa.

Mikäli perussuomalaiset kertoisi yllättäen olevansa Nato-myönteisiä, niin se aiheuttaisi hajontaa äänestäjien keskuudessa. Ehkä joku pitää silloin Natoa pienempänä pahana, ehkä joku pitää asiaa kynnyskysymyksenä suuntaan tai toiseen.

Vaikka rakkauteni isänmaatani kohtaan ja ajatukseni maani hyväksi ovat vilpittömiä ja tulevaisuutta edistäviä, niin puolueeni tai henkilökohtainen menestyminen vaaleissa vaatii äänestäjiä, joilla on kyky nähdä kokonaisuus.

Meillä ei ole varoja sellaisen hybridivaikuttamisen järjestämiseksi, jolla suurpuolueet toimivat.

Timo Leskinen, kansanedustajaehdokas (kp.), Lappeenranta