Lukijalta: Maatalouden omavaraisuus on myös turvallisuuskysymys

Monet suhtautuvat maanviljelijöihin negatiivisesti. Kuitenkin viljelijät ovat olleet ja ovat Suomen kansallisen turvallisuuden takaajia. Ennen puhuttiin vakavasti Suomen elintarviketurvallisuudesta, ja pidettiin hyvät varmuusvarastot kriisiajalle.

Ajat ovat muuttuneet paljon epävarmemmaksi. Kriisit uhkaavat meitä uskomattoman paljon, vaikka moni pitää päätänsä pensaassa, ikäänkuin ongelmia ei kasaantuisikaan. Esimerkiksi Kiina etunenässä ostaa peltoja eri maista. Kiinan johto näkee elintarvikepulan olevan pian edessä, ja uskoo elintarvikkeista kilpailtavan lähitulevaisuudessa verisesti. Moni muukin iso maa toimii samoin.

Samalla ilmaston, meren ja maan pilaantuminen lisääntyy. Kansainväliset sijoittajat ja elintarvikejätit ovat valmiina keräämään ruoalla ison potin. Ilman laajaa ja monipuolista maataloustuotantoa olemme yhä pahenevassa pulassa, sillä olemme riippuvaisia kansainvälisistä elintarvikejäteistä yhä enemmän. Omavaraisuus ja Suomen maanviljelijöiden toimiminen on Suomen kansalaisten turvallisuuskysymys. Mitä laajempaa omavaraisuutemme on, sitä laajempaa on riippumattomuutemme. Maanviljelijät ja heidän tukeminen huonoina vuosina, kuten nytkin, on monipuolista turvallisuuttamme.

Kauniit sanat ja tehdyt budjettipäätökset eivät riitä, tukea on tultava pian. Ja taattava viljelijöiden yritystoiminta.

Pertti Mela, Lappeenranta