Lukijalta: Aktiivimallista ei saa peräytyä

Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut, mutta siitä huolimatta liian moni on työtä vailla.



Samaan aikaan eri puolilta Suomea ja tietyiltä aloilta kantautuu viestejä siitä, että työvoimasta on huutava pula ja tiettyihin tehtäviin on vaikea löytää tekijöitä. Kohtaamisongelma työn ja tekijöiden välillä on kiistaton! Faktaa on, että tälläkin hetkellä noin satatuhatta työpaikkaa on vailla tekijää. Omistamassani yrityksessä viimeisiä paikkoja on täytetty ulkomaalaisilla hakijoilla, sillä kotimaisia tekijöitä ei ole ollut tarjolla. Mielestäni omituinen yhtälö.



Millä keinoin voimme kannustaa työikäistä väestöä muuttamaan työn perässä? Entä kuinka vahvistamme muuntokoulutusta, jonka avulla työvoimapulasta kärsivät alat saisivat helpotusta? Aktiivimalli on hyvä alku, josta ei saa perääntyä.



Työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmä vaatii uudistamista, ja uudistusten aika on nyt, kun talous kasvaa ja työmarkkinat vetävät. Samaan aikaan Suomen sosiaaliturvaa on uudistettava suuntaan, jossa työn tekeminen on aina kannattavaa ja ahkeruus palkittavaa.



Suomella ei ole yksinkertaisesti varaa menettää työkykyisten ihmisten työpanosta.



Niin ja käsi ylös kaikki ne, joiden mielestä on hyvä idea, että työtön saa kokeilla yrittäjyyttä neljä kuukautta säilyttäen työttömyysetuuden ja samoin käsi ylös, kenen mielestä passiivisuudesta johtuen työttömyysetuuden väliaikainen 4,65 prosentin pienennys on kohtuuton!



Tommi Matikainen, yrittäjä, työnantaja, Ruokolahti