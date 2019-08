Lukijalta: Kesäteatterin järjestysmiehen käytös oli järkyttävää ja pelottavaa — Pilasi hienon teatteri-illan

Kiitokset Lappeenrannan kesäteatterille loistavasta ja nautinnollisesta Olen suomalainen -esityksestä ammattitaitoisille ja moneen rooliin muuntautuneille näyttelijöille.

Täysi katsomo ja tunnelma korkea loppuun saakka, kunnes esityksen lopussa yksi virkaintoinen järjestysmies pilasi koko hienon teatteri-illan hyökkäämällä kuin hyeena kimppuuni. Harmittaa.

Hyvä, ettei eläkeläinen saanut sydänkohtausta röyhkeästi käyttäytyneestä nuoresta miehestä!

Aivan kuin olisin tehnyt suuremmankin rikoksen, kun ajattelin ottaa esityksen lopussa, kiitosvaiheessa, pari kuvaa muistoksi näytelmästä. Toki ymmärrän, että hän toimi saamiensa ohjeiden mukaisesti, mutta hänen käyttäytymisensä oli todella törkeää ja pelottavaa käskiessään näyttää ottamani kuvat ja poistaa ne. ”Täältä et lähde ennenkuin poistat kuvat", hän sanoi töykeästi silmät kiiluen! Aivan uskomatonta käyttäytymistä vapaassa Suomessa. Hyvä, ettei eläkeläinen saanut sydänkohtausta röyhkeästi käyttäytyneestä nuoresta miehestä!

Olen käynyt tänä kesänä katsomassa lähes 10 kesäteatteriesitystä eri puolella Suomea. Missään en ole törmännyt vastaavaan tilanteeseen. Mihin perustuu kielto, ettei saa edes ottaa yhtä kuvaa esityksestä muistoksi? Vastaavaan tyyppisen, ”starojen” ja ammattinäyttelijöiden tähdittämän esityksen kävin katsomassa toisella paikkakunnalla, jossa ei ollut mitään ongelmaa vastaavassa tilanteessa. Kuvia sai ottaa keskellä esitystäkin.

Mielestäni maksavalle asiakkaalle pitäisi suoda tällainen pieni ilo, että sallitaan kuvan ottaminen muistoksi. Ovathan teatteriliput sen verran arvokkaitakin, että kuvamuisto näytelmästä olisi jopa suotavaa. Antavathan muutkin artistit ottaa kuvia faniensa kanssa esityksen jälkeen. Vai onko tähänkin olemassa oma lakinsa ja säädöksensä? Teosto? Kuka meistä eläkeläisistä käyttäisi omia amatöörimäisiä otoksiaan esimerkiksi epäsuotuisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin?

Teatteriesityksen alkaessa voisi yleisöä ohjeistaa kertomalla kauniisti, että näytöksen lopussa, kiitosvaiheessa, kuvaus on sallittu, kuka haluaa ottaa kuvia. Työrauha on annettava esiintyjille, joten ymmärrän, ettei keskellä näytöstä voi räpsiä kuvia mielin määrin. Vain hienotunteisesti.

Mikäli kuvauskielto on ehdoton eri näytännöissä, kyllä työssä olevien henkilöiden tulee kuitenkin työtehtävänsä hoitaa asiakaslähtöisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti. Emme me eläkeläiset mitään rikollisia olla, ollaan vain siinä hetkessä liian innostuneita henkilöitä ottamaan vaikkapa valokuvia, kun on ollut mieluisa esitys, jota halutaan muistella vielä talvi-iltoinakin.

Kaija Riutta, Espoo